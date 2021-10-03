Спасибо команде Трипстера за возможность познакомиться с замечательным экскурсоводом и интересной личностью Юрием. Посетили Закарпатье впервые и благодаря экскурсиям действительно влюбились в этот край! Время на экскурсии «По замкам Закарпатья» с гидом Юрием просто «пролетело» в непринужденной и познавательной обстановке) С уверенностью могу рекомендовать экскурсии Юрия. С удовольствием ещё раз приедем на Закарпатье) С уважением, Юлия г. Одесса

Отзыв на: Мультинациональный Ужгород

Ю Юлия 5

Провели отлично и познавательно время в компании знающего гида, интересной и увлечённой личности, Юрия! Были на двух экскурсиях «Путешествие по замкам Закарпатья» и « Мультинациональный Ужгород». Наш экскурсовод Юрий очень умело и здорово составил и маршрут и истории: всей нашей семье очень понравилось! Было познавательно и не скучно) Гид Юрий оказался разносторонней, увлечённой личностью, а встречи с такими людьми всегда интересны! С удовольствием буду рекомендовать экскурсии Юрия) Наша семья проживает в Украине, в Одессе, но на Трипстере заказываем экскурсии не в первый раз и всегда удачно! Экскурсии чаще всего выбираем на русском языке) Команде Трипстера мы доверяем. Спасибо экскурсоводу Юрию за проведённое с нами время, интересные и познавательные экскурсии, после которых влюбляешься в природу, историю и красоту разных частей своей страны ещё больше!