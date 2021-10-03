Экскурсии Ужгорода

Все экскурсии в Ужгороде

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Ужгороде – доступно 3 экскурсии на 2021 год, 11 ⭐ отзывов, цены от €18. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Ужгороде почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Украине на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Мультинациональный Ужгород
Индивидуальная экскурсия
5
7
18
за 1-5 чел.
Мультинациональный Ужгород
Прошлое и нескучные сюжеты «города сакуры» на обзорной прогулке
Путешествие по замкам Закарпатья
Индивидуальная экскурсия
4.7
3
60
за 1-4 чел.
Путешествие по замкам Закарпатья
Увидеть главные замки Украинских Карпат и погрузиться в мир средневековых рыцарей и феодалов
Средневековые замки Закарпатья
Индивидуальная экскурсия
5
1
90
за 1-7 чел.
Средневековые замки Закарпатья
Мощные крепостные стены и ореол из легенд — путешествие навстречу истории

Последние отзывы «Экскурсии Ужгорода»

  • Отзыв на: Путешествие по замкам Закарпатья
    И
    Инна
    3 октября 2021
    5
    Супер. Ездили с коллегой-фотографом, попросили гида отклониться от маршрута. Мы в восторге!
  • Отзыв на: Мультинациональный Ужгород
    Я
    Яна
    21 августа 2021
    5
    Прекрасный экскурсовод., много нового узнали о городе!
  • Отзыв на: Мультинациональный Ужгород
    В
    Володимир
    2 августа 2021
    5
    Щодо екскурсії та гіда в Ужгороді Юрія Хазітарханова - раджу всім не лише в Ужгороді, а й усім Закарпаттям. Радитиму своїм друзям та запланую ще декілька індивідуальних турів. Володимир, Київ, 1 серпня 2021 року.
  • Отзыв на: Путешествие по замкам Закарпатья
    М
    Марина
    28 июля 2021
    4
    С удовольствием провели время в компании гида Юрия. Интересные истории, красивые места и яркие впечатления!
  • Отзыв на: Путешествие по замкам Закарпатья
    Ю
    Юлия
    20 июня 2021
    5
    Спасибо команде Трипстера за возможность познакомиться с замечательным экскурсоводом и интересной личностью Юрием. Посетили Закарпатье впервые и благодаря экскурсиям действительно влюбились в этот край! Время на экскурсии «По замкам Закарпатья» с гидом Юрием просто «пролетело» в непринужденной и познавательной обстановке) С уверенностью могу рекомендовать экскурсии Юрия. С удовольствием ещё раз приедем на Закарпатье) С уважением, Юлия г. Одесса
  • Отзыв на: Мультинациональный Ужгород
    Ю
    Юлия
    20 июня 2021
    5
    Провели отлично и познавательно время в компании знающего гида, интересной и увлечённой личности, Юрия! Были на двух экскурсиях «Путешествие по замкам Закарпатья» и « Мультинациональный Ужгород». Наш экскурсовод Юрий очень умело и здорово составил и маршрут и истории: всей нашей семье очень понравилось! Было познавательно и не скучно) Гид Юрий оказался разносторонней, увлечённой личностью, а встречи с такими людьми всегда интересны! С удовольствием буду рекомендовать экскурсии Юрия) Наша семья проживает в Украине, в Одессе, но на Трипстере заказываем экскурсии не в первый раз и всегда удачно! Экскурсии чаще всего выбираем на русском языке) Команде Трипстера мы доверяем. Спасибо экскурсоводу Юрию за проведённое с нами время, интересные и познавательные экскурсии, после которых влюбляешься в природу, историю и красоту разных частей своей страны ещё больше!
  • Отзыв на: Средневековые замки Закарпатья
    А
    Алексей
    4 июля 2020
    5
    Отличная экскурсия, хотя экскурсией это и не назовешь. Захватывающее путешествие в места, о существовании которы ты и не подозревал. Просто супер,. ОКСАНА-----ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ!
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