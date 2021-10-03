Все экскурсии в Ужгороде
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Ужгороде – доступно 3 экскурсии на 2021 год, 11 ⭐ отзывов, цены от €18. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Ужгороде почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Украине на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
3ч
€18
за 1-5 чел.
Мультинациональный Ужгород
Прошлое и нескучные сюжеты «города сакуры» на обзорной прогулке
Индивидуальная экскурсия
8ч
€60
за 1-4 чел.
Путешествие по замкам Закарпатья
Увидеть главные замки Украинских Карпат и погрузиться в мир средневековых рыцарей и феодалов
Индивидуальная экскурсия
7ч
€90
за 1-7 чел.
Средневековые замки Закарпатья
Мощные крепостные стены и ореол из легенд — путешествие навстречу истории
Последние отзывы «Экскурсии Ужгорода»
- ИИнна3 октября 2021Супер. Ездили с коллегой-фотографом, попросили гида отклониться от маршрута. Мы в восторге!
- ЯЯна21 августа 2021Прекрасный экскурсовод., много нового узнали о городе!
- ВВолодимир2 августа 2021Щодо екскурсії та гіда в Ужгороді Юрія Хазітарханова - раджу всім не лише в Ужгороді, а й усім Закарпаттям. Радитиму своїм друзям та запланую ще декілька індивідуальних турів. Володимир, Київ, 1 серпня 2021 року.
- ММарина28 июля 2021С удовольствием провели время в компании гида Юрия. Интересные истории, красивые места и яркие впечатления!
- ЮЮлия20 июня 2021Спасибо команде Трипстера за возможность познакомиться с замечательным экскурсоводом и интересной личностью Юрием. Посетили Закарпатье впервые и благодаря экскурсиям действительно влюбились в этот край! Время на экскурсии «По замкам Закарпатья» с гидом Юрием просто «пролетело» в непринужденной и познавательной обстановке) С уверенностью могу рекомендовать экскурсии Юрия. С удовольствием ещё раз приедем на Закарпатье) С уважением, Юлия г. Одесса
- ЮЮлия20 июня 2021Провели отлично и познавательно время в компании знающего гида, интересной и увлечённой личности, Юрия! Были на двух экскурсиях «Путешествие по замкам Закарпатья» и « Мультинациональный Ужгород». Наш экскурсовод Юрий очень умело и здорово составил и маршрут и истории: всей нашей семье очень понравилось! Было познавательно и не скучно) Гид Юрий оказался разносторонней, увлечённой личностью, а встречи с такими людьми всегда интересны! С удовольствием буду рекомендовать экскурсии Юрия) Наша семья проживает в Украине, в Одессе, но на Трипстере заказываем экскурсии не в первый раз и всегда удачно! Экскурсии чаще всего выбираем на русском языке) Команде Трипстера мы доверяем. Спасибо экскурсоводу Юрию за проведённое с нами время, интересные и познавательные экскурсии, после которых влюбляешься в природу, историю и красоту разных частей своей страны ещё больше!
- Отзыв на: Средневековые замки ЗакарпатьяААлексей4 июля 2020Отличная экскурсия, хотя экскурсией это и не назовешь. Захватывающее путешествие в места, о существовании которы ты и не подозревал. Просто супер,. ОКСАНА-----ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ!