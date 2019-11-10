2 отзыва оставили туристы

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Мультинациональный Ужгород

Прошлое и нескучные сюжеты «города сакуры» на обзорной прогулке

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча по договоренности
  • Заказать экскурсию

18 за экскурсию

У этой экскурсии2 отзыва
5
Юрий
Задать вопросОбычно отвечает за 12 ч.
Юрий – Гид в Ужгороде
От упоминания в старинной венгерской хронике до наших дней — вы проследите путь Ужгорода сквозь 11 столетий и узнаете о его символах.

Здесь в разные годы правили венгры, словаки, чехи, австрийцы, немцы и даже итальянцы.

На фоне ключевых мест я понятно и увлекательно расскажу о самобытности города и людей, всегда живших в культурном калейдоскопе.
Мультинациональный Ужгород
Мультинациональный Ужгород

Что вас ожидает

Главные точки на карте и в истории Ужгорода
Трехчасовая прогулка позволит охватить все достопримечательности и улицы, без которых не представить Ужгород.

  • Мы начнем прогулку со старейшего здания города — Ужгородского замка — и рассмотрим его оборонные структуры. Это идеальное место, чтобы погрузиться в прошлое: в местном краеведческом музее с множеством экспонатов вы узнаете о полумифическом князе Лаборце, о приходе на эти земли венгров-кочевников, о семействе итальянских графов Другетти и средневековом Ужгороде.
  • По старинной улице Капитульной дойдем до греко-католического кафедрального собора, рядом с которым вы также увидите резиденцию епископа. По бывшей Шерстяной улице спустимся в центр города, а по дороге поговорим об ужгородском мэре-сказочнике, жившим на рубеже 19-20 столетий.
  • В центре я расскажу, откуда взялись местные названия: главная улица Корзо, центральная площадь Свинский рынок, городской рынок Зеленый. В этой части Ужгорода вы также изучите архитектуру австро-венгерского периода.
  • Как многие приморские города Европы, Ужгород — город набережных. На прогулке по ним вы услышите, почему одна набережная занесена в книгу рекордов Гиннеса и откуда у нас появились японские сакуры. А еще я покажу вам колоритную архитектуру чешского квартала Галагов.

И не только
Рассказ о городе будет неполным без еврейского периода, поэтому вы осмотрите здания синагог — хасидской, ортодоксальной и неологистов. А я помогу разобраться в трагедии этого народа от активного заселения города до исхода в конце 1944 года. Завершим прогулку у колоритного пассажа обувщика Бати, в «работах» которого ходил весь Ужгород начала 20 века.

☕ И конечно, не обойдется без кофейной темы! Кофе в Ужгороде варят везде и всегда отменного качества — эта традиция сохранилась с австро-венгерских времен, как и заварные пирожные «тистечки». Вы попробуете их и отдохнете за чашечкой кофе в одной из городских кавьярен.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия.
  • Билеты в Ужгородский замок (краеведческий музей) оплачиваются отдельно — 45 грн.
Мультинациональный Ужгород
Мультинациональный Ужгород
Мультинациональный Ужгород
Мультинациональный Ужгород
Мультинациональный Ужгород
Мультинациональный Ужгород
Мультинациональный Ужгород

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юрий
Юрий
Здравствуйте! Если вы обратили внимание на мои экскурсии, значит вы собрались в цветущий край Закарпатья. Я коренной ужгородец и всю жизнь прожил на центральной городской стометровке — улице Корзо. Русский по национальности, я впитывал в себя особенности колорита местной русинской культуры. Работаю индивидуальным гидом более 10 лет, имею лицензионные документы и регулярно прохожу курсы повышения квалификации. Но это не главное. Я люблю свой город и свой край, люблю общение с путешественниками больше, чем монологи на групповых экскурсиях. Приезжайте, и я помогу вам влюбиться в этот замечательный край — Сриберну Землю Карпат.
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2 отзыва оставили туристы

10 ноября 2019
Первая экскурсия, первое впечатление о городе - отлично, огромна роль гида Юрия. Юрий влюблен в свой город и это чувствуется по экскурсии. Много информации, прекрасное знание истории Ужгорода. Приеду, возможно, и не раз.
21 октября 2019
Отличная экскурсия по прекрасному городу! Рекомендуем

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