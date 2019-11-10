2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Главные точки на карте и в истории Ужгорода

Трехчасовая прогулка позволит охватить все достопримечательности и улицы, без которых не представить Ужгород.

Мы начнем прогулку со старейшего здания города — Ужгородского замка — и рассмотрим его оборонные структуры. Это идеальное место, чтобы погрузиться в прошлое: в местном краеведческом музее с множеством экспонатов вы узнаете о полумифическом князе Лаборце, о приходе на эти земли венгров-кочевников, о семействе итальянских графов Другетти и средневековом Ужгороде.

— и рассмотрим его оборонные структуры. Это идеальное место, чтобы погрузиться в прошлое: в местном с множеством экспонатов вы узнаете о полумифическом князе Лаборце, о приходе на эти земли венгров-кочевников, о семействе итальянских графов Другетти и средневековом Ужгороде. По старинной улице Капитульной дойдем до греко-католического кафедрального собора , рядом с которым вы также увидите резиденцию епископа. По бывшей Шерстяной улице спустимся в центр города , а по дороге поговорим об ужгородском мэре-сказочнике, жившим на рубеже 19-20 столетий.

, рядом с которым вы также увидите резиденцию епископа. По бывшей Шерстяной улице спустимся в , а по дороге поговорим об ужгородском мэре-сказочнике, жившим на рубеже 19-20 столетий. В центре я расскажу, откуда взялись местные названия: главная улица Корзо , центральная площадь Свинский рынок, городской рынок Зеленый. В этой части Ужгорода вы также изучите архитектуру австро-венгерского периода.

, центральная площадь Свинский рынок, городской рынок Зеленый. В этой части Ужгорода вы также изучите архитектуру австро-венгерского периода. Как многие приморские города Европы, Ужгород — город набережных. На прогулке по ним вы услышите, почему одна набережная занесена в книгу рекордов Гиннеса и откуда у нас появились японские сакуры. А еще я покажу вам колоритную архитектуру чешского квартала Галагов.

И не только

Рассказ о городе будет неполным без еврейского периода, поэтому вы осмотрите здания синагог — хасидской, ортодоксальной и неологистов. А я помогу разобраться в трагедии этого народа от активного заселения города до исхода в конце 1944 года. Завершим прогулку у колоритного пассажа обувщика Бати, в «работах» которого ходил весь Ужгород начала 20 века.

☕ И конечно, не обойдется без кофейной темы! Кофе в Ужгороде варят везде и всегда отменного качества — эта традиция сохранилась с австро-венгерских времен, как и заварные пирожные «тистечки». Вы попробуете их и отдохнете за чашечкой кофе в одной из городских кавьярен.