Юрий проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Неприступный Паланок

На горе, образованной лавой потухшего в древности вулкана, возвышается самый масштабный из замков Закарпатья. Вы поймёте, почему он получил такое название и до чего искусно продумана его оборона. Услышите легенды о князе Теодоре, сыне знаменитого литовского князя Кориата. Я расскажу, как черт помог построить 76-метровый замковый колодец. А ещё мы посетим подземелье-пыточную с вызывающими холодок по спине экспонатами, музей боевой славы знаменитого семейства трансильванских князей Ракоци и необычную церковь с загадочным названием — экуменическая.

Романтичный Сент-Миклош

После отправимся в один из многочисленных замков семейства Ракоци — сегодня его хозяином является необычный художник Йосиф Бартош. Вы познакомитесь с тайнами и «скелетами в шкафу» этого замка и проникнетесь романтической историей любви вдовы Ракоци 1, Илоны Зрини (венгерской Жанны д’Арк) к молодому трансильванскому генералу Имре Текели.

Изящный замок графа Шенборна

Семейство Шенборнов — австрийских аристократов — правило Закарпатской землёй в 18-20 веках. Их охотничий домик в лесу невозможно назвать иначе как дворцом. Построен он в самом модном в те времена стиле — нумерологическом. Вы услышите хроники семейства, прогуляетесь к озеру графа в виде карты Австрийской империи, а еще попробуете воды из источника красоты и молодости.