Юрий проводит ещё 1 экскурсию

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Путешествие по замкам Закарпатья

Увидеть главные замки Украинских Карпат и погрузиться в мир средневековых рыцарей и феодалов

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в Ужгороде
  • Заказать экскурсию

60 за экскурсию

Юрий
Задать вопросОбычно отвечает за 12 ч.
Юрий – Гид в Ужгороде
Вдоль гряды Карпатских гор ⛰️ протянулась целая линия оборонных замков — мы посетим самые известные из них: Мукачевский Паланок, Сент-Миклош и замок графа Шенборна.

Вы узнаете о средневековой борьбе за власть и независимость, о самопожертвовании и предательстве.

Я поделюсь с вами трогающими душу легендами и сказками и открою историческую правду о событиях и героях минувших дней.
Путешествие по замкам Закарпатья
Путешествие по замкам Закарпатья

Что вас ожидает

Неприступный Паланок
На горе, образованной лавой потухшего в древности вулкана, возвышается самый масштабный из замков Закарпатья. Вы поймёте, почему он получил такое название и до чего искусно продумана его оборона. Услышите легенды о князе Теодоре, сыне знаменитого литовского князя Кориата. Я расскажу, как черт помог построить 76-метровый замковый колодец. А ещё мы посетим подземелье-пыточную с вызывающими холодок по спине экспонатами, музей боевой славы знаменитого семейства трансильванских князей Ракоци и необычную церковь с загадочным названием — экуменическая.

Романтичный Сент-Миклош
После отправимся в один из многочисленных замков семейства Ракоци — сегодня его хозяином является необычный художник Йосиф Бартош. Вы познакомитесь с тайнами и «скелетами в шкафу» этого замка и проникнетесь романтической историей любви вдовы Ракоци 1, Илоны Зрини (венгерской Жанны д’Арк) к молодому трансильванскому генералу Имре Текели.

Изящный замок графа Шенборна
Семейство Шенборнов — австрийских аристократов — правило Закарпатской землёй в 18-20 веках. Их охотничий домик в лесу невозможно назвать иначе как дворцом. Построен он в самом модном в те времена стиле — нумерологическом. Вы услышите хроники семейства, прогуляетесь к озеру графа в виде карты Австрийской империи, а еще попробуете воды из источника красоты и молодости.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле гида: полноприводный джип-внедорожник.
  • Трансфер входит в стоимость экскурсии.
  • Отдельно оплачиваются обед и входные билеты в замки: Мукачевский — 50 грн., Чинадиевский — 30 грн., Шенборна — 20 грн..
Путешествие по замкам Закарпатья
Путешествие по замкам Закарпатья
Путешествие по замкам Закарпатья
Путешествие по замкам Закарпатья
Путешествие по замкам Закарпатья
Путешествие по замкам Закарпатья
Путешествие по замкам Закарпатья
Путешествие по замкам Закарпатья
Путешествие по замкам Закарпатья
Путешествие по замкам Закарпатья
Путешествие по замкам Закарпатья
Путешествие по замкам Закарпатья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала в Ужгороде.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Юрий
Юрий
Здравствуйте! Если вы обратили внимание на мои экскурсии, значит вы собрались в цветущий край Закарпатья. Я коренной ужгородец и всю жизнь прожил на центральной городской стометровке — улице Корзо. Русский по национальности, я впитывал в себя особенности колорита местной русинской культуры. Работаю индивидуальным гидом более 10 лет, имею лицензионные документы и регулярно прохожу курсы повышения квалификации. Но это не главное. Я люблю свой город и свой край, люблю общение с путешественниками больше, чем монологи на групповых экскурсиях. Приезжайте, и я помогу вам влюбиться в этот замечательный край — Сриберну Землю Карпат.
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Юрий проводит ещё 1 экскурсию

Мультинациональный УжгородМультинациональный УжгородМультинациональный Ужгород
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2 отзыва
Прошлое и нескучные сюжеты «города сакуры» на обзорной прогулке
От упоминания в старинной венгерской хронике до наших дней — вы проследите путь Ужгорода сквозь 11 столетий и узнаете о его символах. Здесь в разные годы правили венгры, словаки, чехи, австрийцы, немцы и даже итальянцы. На фоне ключевых мест я понятно и увлекательно расскажу о самобытности города и людей, всегда живших в культурном калейдоскопе.

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Средневековые замки ЗакарпатьяСредневековые замки ЗакарпатьяСредневековые замки Закарпатья
90 за экскурсию
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1 отзыв
Мощные крепостные стены и ореол из легенд — путешествие навстречу истории
Мой край ведёт свою летопись со времен Римской империи. Потому неудивительно, что практически в каждом районе есть свои, уникальные памятники архитектуры. Замки Закарпатья разнообразны и неповторимы, у каждого своя история и легенда — именно с ними я вас и познакомлю.

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