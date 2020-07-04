1 отзыв оставили туристы

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Средневековые замки Закарпатья

Мощные крепостные стены и ореол из легенд — путешествие навстречу истории

5
1 отзыв
Оксана
Оксана – Гид из Ужгорода
Мой край ведёт свою летопись со времен Римской империи.

Потому неудивительно, что практически в каждом районе есть свои, уникальные памятники архитектуры.

Замки 🏰 Закарпатья разнообразны и неповторимы, у каждого своя история 📖 и легенда — именно с ними я вас и познакомлю.
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €90 за экскурсию

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Средневековые замки Закарпатья
Средневековые замки Закарпатья

Что вас ожидает

Начнем мы наше путешествие в Ужгороде, где над старой частью города на высоте 30-и метров расположен величественный, обнесенный мощной каменной стеной замок-крепость. Мы обязательно побываем в нем, прогуляемся между сводами старинных башен и вдохнем «аромат» истории 📖. Вам будет любопытно узнать романтическую историю Ужгородского замка.

Во время путешествия я также расскажу:

  • историю Мукачевского замка «Паланок» и его героической защитницы Илоны Зрини, перед которой преклонялся турецкий султан Мехмед IV;
  • причину, почему не дает покоя и так стремится посетить молодежь Средненский (Середнянский) замок;
  • чем так привлекает невест Невицкий замок;
  • какие удивительные тайны скрывает замок 🏰 Сент-Миклош;
  • по какому астрономическому принципу построен дворец Шенборнов.

Организационные детали

Экскурсия начинается в Ужгороде, затем на автомобиле 🚘 или микроавтобусе (в зависимости от количества участников) едем по очереди к каждому замку и возвращаемся к месту старта. Входные билеты 🎫 оплачиваются самостоятельно на месте.

Средневековые замки Закарпатья
Средневековые замки Закарпатья
Средневековые замки Закарпатья
Средневековые замки Закарпатья
Средневековые замки Закарпатья
Средневековые замки Закарпатья
Средневековые замки Закарпатья
Средневековые замки Закарпатья
Средневековые замки Закарпатья
Средневековые замки Закарпатья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Оксана
Оксана
Мне 48, люблю свой родной уютный Ужгород. Много путешествовала по Закарпатью, знаю, чем можно удивить, где попробовать вкусную национальную кухню и продегустировать самое вкусное вино, кофе, которыми так славится наш край.
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1 отзыв оставили туристы

4 июля 2020
Отличная экскурсия, хотя экскурсией это и не назовешь! Захватывающее путешествие в места, о существовании которы ты и не подозревал. Просто супер,. ОКСАНА-----ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ!!!!!!!!!!!!

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