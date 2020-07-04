1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Начнем мы наше путешествие в Ужгороде, где над старой частью города на высоте 30-и метров расположен величественный, обнесенный мощной каменной стеной замок-крепость. Мы обязательно побываем в нем, прогуляемся между сводами старинных башен и вдохнем «аромат» истории 📖. Вам будет любопытно узнать романтическую историю Ужгородского замка.

Во время путешествия я также расскажу:

историю Мукачевского замка «Паланок» и его героической защитницы Илоны Зрини, перед которой преклонялся турецкий султан Мехмед IV;

причину, почему не дает покоя и так стремится посетить молодежь Средненский (Середнянский) замок;

чем так привлекает невест Невицкий замок;

какие удивительные тайны скрывает замок 🏰 Сент-Миклош;

по какому астрономическому принципу построен дворец Шенборнов.

Организационные детали

Экскурсия начинается в Ужгороде, затем на автомобиле 🚘 или микроавтобусе (в зависимости от количества участников) едем по очереди к каждому замку и возвращаемся к месту старта. Входные билеты 🎫 оплачиваются самостоятельно на месте.