1 отзыв оставили туристы

Начнем мы наше путешествие в Ужгороде, где над старой частью города на высоте 30-и метров расположен величественный, обнесенный мощной каменной стеной замок-крепость. Мы обязательно побываем в нем, прогуляемся между сводами старинных башен и вдохнем «аромат» истории 📖. Вам будет любопытно узнать романтическую историю Ужгородского замка.
Во время путешествия я также расскажу:
историю Мукачевского замка «Паланок» и его героической защитницы Илоны Зрини, перед которой преклонялся турецкий султан Мехмед IV;
причину, почему не дает покоя и так стремится посетить молодежь Средненский (Середнянский) замок;
чем так привлекает невест Невицкий замок;
какие удивительные тайны скрывает замок 🏰 Сент-Миклош;
по какому астрономическому принципу построен дворец Шенборнов.
Организационные детали
Экскурсия начинается в Ужгороде, затем на автомобиле 🚘 или микроавтобусе (в зависимости от количества участников) едем по очереди к каждому замку и возвращаемся к месту старта. Входные билеты 🎫 оплачиваются самостоятельно на месте.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Мне 48, люблю свой родной уютный Ужгород. Много путешествовала по Закарпатью, знаю, чем можно удивить, где попробовать вкусную национальную кухню и продегустировать самое вкусное вино, кофе, которыми так славится наш край.