Еще несколько необычных экскурсий в Западной Украине

Поход на Говерлу - это поход по одному из красивейших мест Украины, с высоты которых открываются взору потрясающие и завораживающие виды на окружающие горы ⛰️ и хребты Карпат. Восхождение на Говерлу — это возможность оказаться на вершине огромной пирамиды, возвышающейся над миром!

Само восхождение длится 9-11 часов в зависимости от физической формы участников. Стоимость указана на группу не меньше 3 человек, все остальные варианты - обговариваются)))