Еще несколько необычных экскурсий в Западной Украине

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Восхождение на Говерлу

Дмитрий
Дмитрий – Гид из Западной Украины
Встреча либо утром на вокзале Ивано-Франковска либо в с.

Лазещина.

Переезд в приют Козмещик, расположение в приюте.

Рано утром следующего дня - восхождение на Говерлу и уезд обратно.

В стоимость НЕ входит переезд до с.

Лазещина и до приюта а также проживание в самом приюте
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 450 грн за человека

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Восхождение на Говерлу
Поход на Говерлу - это поход по одному из красивейших мест Украины, с высоты которых открываются взору потрясающие и завораживающие виды на окружающие горы ⛰️ и хребты Карпат. Восхождение на Говерлу — это возможность оказаться на вершине огромной пирамиды, возвышающейся над миром!
Само восхождение длится 9-11 часов в зависимости от физической формы участников. Стоимость указана на группу не меньше 3 человек, все остальные варианты - обговариваются)))
Начало и место завершения
🚩 г. Ивано-Франковск

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Дмитрий
Дмитрий
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