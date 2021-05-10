Экскурсии Запорожье

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Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Запорожье – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 2 ⭐ отзыва, цены от €30. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Запорожье почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Украине на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Три символа Запорожья
Индивидуальная экскурсия
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за 1-30 чел.
Три символа Запорожья
Днепрогэс, заповедный остров Хортица и рабочий «город-сад» на обзорной экскурсии

Последние отзывы «Экскурсии Запорожье»

  • Отзыв на: Три символа Запорожья
    Ю
    Юлия
    10 мая 2021
    5
    Благодарим Наталью за ее профессионализм! 3х часовая экскурсия прошла на одном дыхании. Наталья - великолепная рассказчица с глубоким знанием истории и любовью к своему городу. Если хотите увидеть и понять, что такое Запорожье - то только к Наталье!
  • Отзыв на: Три символа Запорожья
    М
    Максим
    8 июня 2020
    5
    Наталия отличный гид. Интересно рассказывает знает очень хорошо Истрию. Советую!
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