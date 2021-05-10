Все экскурсии в Запорожье
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Запорожье – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 2 ⭐ отзыва, цены от €30. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Запорожье почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Украине на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
3ч
€30
за 1-30 чел.
Три символа Запорожья
Днепрогэс, заповедный остров Хортица и рабочий «город-сад» на обзорной экскурсии
Последние отзывы «Экскурсии Запорожье»
- Отзыв на: Три символа ЗапорожьяЮЮлия10 мая 2021Благодарим Наталью за ее профессионализм! 3х часовая экскурсия прошла на одном дыхании. Наталья - великолепная рассказчица с глубоким знанием истории и любовью к своему городу. Если хотите увидеть и понять, что такое Запорожье - то только к Наталье!
- Отзыв на: Три символа ЗапорожьяММаксим8 июня 2020Наталия отличный гид. Интересно рассказывает знает очень хорошо Истрию. Советую!