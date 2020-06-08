1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Запорожье сквозь столетия

История Запорожья — это история вольного духа территорий за порогами Днепра. Выросший на стыке эпох, он объединил в себе энергию Днепростроя и запорожских казаков. Я расскажу, почему до сих пор не определен возраст города (то ли 249 лет, то ли 1066) и покажу его контрастные проявления: сохранившиеся здания XIX века и социалистическую архитектуру 50-х годов, промзону и «город-сад», некогда самую мощную электростанцию Европы и живописную набережную.

Дивная Хортица

Хортица — удивительный остров, окруженный могучим Днепром. Я раскрою, когда и при каких обстоятельствах на нем появились первые поселения, как связана история Хортицы с Киевской Русью и что такое «Запорожская сечь». А еще вы узнаете, за что Хортица удостоилась звания одного из «Семи чудес Украины» и живет ли кто-то на ней в наши дни.