1 отзыв оставили туристы

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Три символа Запорожья

Днепрогэс, заповедный остров Хортица и рабочий «город-сад» на обзорной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 30 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у вокзала Запорожье-1
  • Заказать экскурсию

30 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Наталия
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
Наталия – Гид в Запорожье
Запорожье — это место, где древняя история 📖 переплетается с современностью, а курганы и святилища соседствуют с жилыми районами и заводами.

Вы увидите первую электростанцию на Днепре, побываете в рабочем городке и посетите остров 🏝️ Хортица, ставший с легкой руки Гоголя колыбелью запорожского казачества.
Три символа Запорожья
Три символа Запорожья

Что вас ожидает

Запорожье сквозь столетия
История Запорожья — это история вольного духа территорий за порогами Днепра. Выросший на стыке эпох, он объединил в себе энергию Днепростроя и запорожских казаков. Я расскажу, почему до сих пор не определен возраст города (то ли 249 лет, то ли 1066) и покажу его контрастные проявления: сохранившиеся здания XIX века и социалистическую архитектуру 50-х годов, промзону и «город-сад», некогда самую мощную электростанцию Европы и живописную набережную.

Дивная Хортица
Хортица — удивительный остров, окруженный могучим Днепром. Я раскрою, когда и при каких обстоятельствах на нем появились первые поселения, как связана история Хортицы с Киевской Русью и что такое «Запорожская сечь». А еще вы узнаете, за что Хортица удостоилась звания одного из «Семи чудес Украины» и живет ли кто-то на ней в наши дни.

Организационные детали

Экскурсия предполагает наличие транспорта. Мы можем проехать по городу на вашей машине, на такси, на моем автомобиле (20 евро за 1-4 человека) или на арендованном минивэне.

Три символа Запорожья
Три символа Запорожья
Три символа Запорожья
Три символа Запорожья
Три символа Запорожья
Три символа Запорожья
Три символа Запорожья
Три символа Запорожья
Три символа Запорожья
Три символа Запорожья
Три символа Запорожья
Три символа Запорожья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у вокзала Запорожье-1.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталия
Наталия
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Наталия, я родилась и выросла в Запорожье. Очень люблю свой город и его богатую историю. С радостью поделюсь с вами своими знаниями и эмоциями!
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1 отзыв оставили туристы

8 июня 2020
Наталия отличный гид. Интересно рассказывает знает очень хорошо Истрию. Советую !

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30 за экскурсию
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