Все экскурсии в Житомире
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Житомире – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от €25. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Житомире почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Украине на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
€25
за 1-10 чел.
Неизвестный Житомир
Главные достопримечательности и секретные уголки города на обзорной экскурсии
Последние отзывы «Экскурсии Житомира»
- Отзыв на: Неизвестный ЖитомирЄЄвген24 мая 2021Все чудово. Просто самому прочитати в інтернеті про Житомир і потім приїхати і подивитись недостатньо (за себе говорю). Місто має різносторонню історію. Ольга чітко володіє матеріалом, зазоплює історією рідного міста, в якому і народились, і првцювали, і просто бували різні знаменитості.