Экскурсии Житомира

Все экскурсии в Житомире

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Житомире – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от €25. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Житомире почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Украине на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Неизвестный Житомир
Индивидуальная экскурсия
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25
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Неизвестный Житомир
Главные достопримечательности и секретные уголки города на обзорной экскурсии

Последние отзывы «Экскурсии Житомира»

  • Отзыв на: Неизвестный Житомир
    Є
    Євген
    24 мая 2021
    5
    Все чудово. Просто самому прочитати в інтернеті про Житомир і потім приїхати і подивитись недостатньо (за себе говорю). Місто має різносторонню історію. Ольга чітко володіє матеріалом, зазоплює історією рідного міста, в якому і народились, і првцювали, і просто бували різні знаменитості.
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