Выбирайте и другие экскурсии в Житомире

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Неизвестный Житомир

Главные достопримечательности и секретные уголки города на обзорной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у отеля Reikartz
  • Заказать экскурсию

25 за экскурсию

Olga
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Olga – Гид в Житомире
За два часа вы услышите 1135 лет истории 📖 Житомира и увидите все его самые важные места: старинные дома и площади, необычные памятники и древние соборы, бульвары и яркие образцы уличного искусства.

Я расскажу, чем жил и живет город 🏙️, и помогу раскрыть его самобытный характер.
Неизвестный Житомир
Неизвестный Житомир

Что вас ожидает

Житомир сквозь века
Вы увидите памятный знак, посвященный основанию города в 884 году, костел Святой Софии и Епископский дом. Прогуляетесь вдоль старинных торговых рядов и рассмотрите здание Магистрата — символ Магдебургского права. Кроме того, я покажу Спасо-Воздвиженский кафедральный собор, расскажу историю местного трамвайного движения и раскрою легенды «дома-сердца».

Самые интересные места города
Гуляя по пешеходной улице Михайловская, вы рассмотрите архитектуру конца XIX — начала XX веков. Сделаете селфи с Иллариосиком из Житомира и услышите, как складывалась местная история Иезуитского и Бернардинского католических орденов. А еще увидите Ратушу и площадь Королева, Новый бульвар и памятник мороженому, филармонию и водонапорную башню.

Житомир изнутри
Я раскрою секретные точки самого вкусного кофе, пирожных, домашних бургеров, идеальной пиццы и сытного изысканного обеда. Покажу оригинальные граффити и поделюсь инсайтами из жизни житомирян.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Неизвестный Житомир
Неизвестный Житомир
Неизвестный Житомир
Неизвестный Житомир
Неизвестный Житомир
Неизвестный Житомир
Неизвестный Житомир
Неизвестный Житомир
Неизвестный Житомир

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у отеля Reikartz.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Olga
Olga
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ольга, я житомирянка и очень люблю свой город. С радостью поделюсь его историей и покажу все лучшие места. До встречи!
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