Выбирайте и другие экскурсии в Житомире

Что вас ожидает

Житомир сквозь века

Вы увидите памятный знак, посвященный основанию города в 884 году, костел Святой Софии и Епископский дом. Прогуляетесь вдоль старинных торговых рядов и рассмотрите здание Магистрата — символ Магдебургского права. Кроме того, я покажу Спасо-Воздвиженский кафедральный собор, расскажу историю местного трамвайного движения и раскрою легенды «дома-сердца».

Самые интересные места города

Гуляя по пешеходной улице Михайловская, вы рассмотрите архитектуру конца XIX — начала XX веков. Сделаете селфи с Иллариосиком из Житомира и услышите, как складывалась местная история Иезуитского и Бернардинского католических орденов. А еще увидите Ратушу и площадь Королева, Новый бульвар и памятник мороженому, филармонию и водонапорную башню.

Житомир изнутри

Я раскрою секретные точки самого вкусного кофе, пирожных, домашних бургеров, идеальной пиццы и сытного изысканного обеда. Покажу оригинальные граффити и поделюсь инсайтами из жизни житомирян.