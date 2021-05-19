Полезная информация о Фрай-Бентосе
Что нужно знать о Фрай-Бентосе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время во Фрай-Бентосе
02:3846
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇾 Уругвай
|Название города
|Фрай-Бентос
|По-английски
|Fray Bentos
|Столица региона
|Фрай-Бентос является столицей региона
|Население города
|23 279 чел.
|Часовой пояс
|America/Montevideo
|Средняя высота
|17 м. от уровня моря