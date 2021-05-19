Всё о Фрай-Бентосе

Полезная информация о Фрай-Бентосе

Что нужно знать о Фрай-Бентосе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время во Фрай-Бентосе
02:3846
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇾 Уругвай
Название городаФрай-Бентос
По-английскиFray Bentos
Столица регионаФрай-Бентос является столицей региона
Население города23 279 чел.
Часовой поясAmerica/Montevideo
Средняя высота17 м. от уровня моря

Где находится Фрай-Бентос на карте