Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

Экскурсия включает в себя:

Посещение исторической крепости Fortaleza Gral Artigas на горе Серро-де-Монтевидео (Cerro Montevideo) с которой начался город 🏙️. На вершине горы ⛰️ находится крепость и маяк. Посещение крепости — чудесная возможность полюбоваться видом города, посетить военный музей 🖼 и узнать о истории 📖 основания.

Осмотр центральной площади города — Площади Независимости (Plaza de Independencia) с мавзолеем и памятником основателю — Хосе Артигасу, и с самым высоким зданием в Монтевидео — Дворец Сальво (Palacio Salvo)

Прогулку по старому городу с посещением Меркадо дель Пуэрто (Mercado del Puerto), где можно приятно перекусить и выпить 🍹 бокальчик местного «просеко» — Медио Медио (изобретение Меркадо дель Пуэрто 50%шампанского + 50% белого вина)

Осмотр района Прадо (Prado) когда-то одного из самых богатых районов Монтевидео

Прогулка по шикарным городским пляжам Rambla de Montevideo

Посещение самого известного стадиона «Estadio Centenario» — построенного в 1930 году. На котором проводился первый чемпионат мира по футболу.