Гид S. проводит ещё 2 экскурсии

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Обзорная экскурсия по Монтевидео

Гид S.
Гид S. – Гид из Монтевидео
Обзорная экскурсия по Монтевидео
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • $257 за человека

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Обзорная экскурсия по Монтевидео
Обзорная экскурсия по Монтевидео

Экскурсия включает в себя:

  • Посещение исторической крепости Fortaleza Gral Artigas на горе Серро-де-Монтевидео (Cerro Montevideo) с которой начался город 🏙️. На вершине горы ⛰️ находится крепость и маяк. Посещение крепости — чудесная возможность полюбоваться видом города, посетить военный музей 🖼 и узнать о истории 📖 основания.
Осмотр центральной площади города — Площади Независимости (Plaza de Independencia) с мавзолеем и памятником основателю — Хосе Артигасу, и с самым высоким зданием в Монтевидео — Дворец Сальво (Palacio Salvo)
Прогулку по старому городу с посещением Меркадо дель Пуэрто (Mercado del Puerto), где можно приятно перекусить и выпить 🍹 бокальчик местного «просеко» — Медио Медио (изобретение Меркадо дель Пуэрто 50%шампанского + 50% белого вина)
Осмотр района Прадо (Prado) когда-то одного из самых богатых районов Монтевидео
Прогулка по шикарным городским пляжам Rambla de Montevideo
Посещение самого известного стадиона «Estadio Centenario» — построенного в 1930 году. На котором проводился первый чемпионат мира по футболу.
Начало и место завершения
🚩 Montevideo
Обзорная экскурсия по Монтевидео
Обзорная экскурсия по Монтевидео

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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