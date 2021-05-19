Всё о Сан-Хосе-де-Майо

Полезная информация о Сан-Хосе-де-Майо

Что нужно знать о Сан-Хосе-де-Майо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сан-Хосе-де-Майо
02:3933
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇾 Уругвай
Название городаСан-Хосе-де-Майо
По-английскиSan Jose de Mayo
Столица регионаСан-Хосе-де-Майо является столицей региона
Население города36 529 чел.
Часовой поясAmerica/Montevideo
Средняя высота52 м. от уровня моря

Где находится Сан-Хосе-де-Майо на карте