Полезная информация о Сан-Хосе-де-Майо
Что нужно знать о Сан-Хосе-де-Майо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сан-Хосе-де-Майо
02:3933
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇺🇾 Уругвай
|Название города
|Сан-Хосе-де-Майо
|По-английски
|San Jose de Mayo
|Столица региона
|Сан-Хосе-де-Майо является столицей региона
|Население города
|36 529 чел.
|Часовой пояс
|America/Montevideo
|Средняя высота
|52 м. от уровня моря