Как добраться до Бухары на самолёте
В Бухаре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Bukhara Airport» вам не избежать
Список аэропортов Бухары
- Бухара BHKBukhara Airport
Самые дешёвые билеты в Бухару из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|17.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|10 631
|3ч 55м
|02.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|12 652
|13ч 50м (⇵1)
|26.12.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|12 652
|12ч (⇵1)
|21.12.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|13 488
|9ч 10м (⇵1)
|16.12.2020
|из 🇷🇺Сочи
|13 682
|22ч 30м (⇵1)
|13.12.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|13 764
|18ч 20м (⇵1)
|21.12.2020
|из 🇷🇺Сургута
|14 170
|11ч (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|14 244
|44ч 25м (⇵1)
|20.12.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|15 303
|20ч 5м (⇵1)
|16.12.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|15 445
|3ч 40м
|15.12.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|15 509
|40ч 25м (⇵2)
|02.12.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|16 319
|22ч 30м (⇵1)
|14.01.2021
|из 🇷🇺Казани
|17 579
|41ч 30м (⇵1)
|16.12.2020
|из 🇷🇺Нового Уренгоя
|17 707
|26ч 55м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|18 528
|12ч 5м (⇵1)
|19.12.2020
|из 🇩🇪Берлина
|19 664
|43ч 25м (⇵2)
|27.12.2020
|из 🇷🇺Томска
|19 712
|28ч (⇵2)
|22.01.2021
|из 🇧🇾Минска
|21 217
|18ч 10м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|22 823
|23ч 30м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|24 688
|42ч 50м (⇵2)
|24.03.2021
|из 🇷🇺Магадана
|25 035
|10ч 30м (⇵1)
|09.12.2020
|из 🇷🇺Южно-Сахалинска
|25 412
|11ч 10м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|25 698
|33ч 10м (⇵2)
|06.12.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|26 519
|32ч (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇷🇺Камчатки
|27 839
|28ч 55м (⇵1)
|16.12.2020
|из 🇷🇺Благовещенска
|28 104
|31ч 35м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|28 243
|11ч 20м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|29 406
|11ч 35м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|30 560
|11ч 20м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|30 909
|31ч 45м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Улан-Удэ
|34 892
|22ч 5м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Омска
|35 211
|10ч (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|35 806
|35ч 15м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|54 591
|21ч 45м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|55 062
|13ч 40м (⇵1)
|18.10.2020
|из Ялты
|57 953
|43ч 15м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|72 569
|21ч 30м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|80 061
|45ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Бухары
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Бухары, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Москва
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону