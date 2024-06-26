читать дальше

и яркий, в доступной форме дает много информации об истории, архитектурных деталях, обычаях. Подскажет красивые ракурсы для фотографий. А еще его знают практически все в Бухаре! И с ним получается заглянуть в больше мест, чем доступно обычным тур. группам. Темп экскурсии комфортный, успели выпить кофе, заглянуть в сад поесть черешни прямо с дерева, и покормить павлинов и страуса. Прогулка получилась даже дольше заявленного времени, за что большое спасибо! Однозначно рекомендую!