4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Второй день в Бухаре: Путешествие по скрытым сокровищам
Погрузитесь в атмосферу настоящей Бухары, исследуя её скрытые уголки и сакральные места в компании опытного гида
Начало: У вашего отеля
7 авг в 09:30
8 авг в 09:30
€130 за всё до 4 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Окрестности Бухары: путешествие по святыням и культовым местам
Приглашаем вас в путешествие по историческим святыням Бухары, где каждый камень хранит вековые тайны
Завтра в 09:30
7 авг в 09:30
€130 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Бухара: По следам Авиценны - путешествие в сердце истории
Погрузитесь в мир древней Бухары, следуя по стопам великого Авиценны. Откройте для себя места, связанные с жизнью и работой знаменитого ученого
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
€65 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТарас26 июня 2024Спасибо за интересную и познавательную экскурсию. Ирадж отличный гид.
- ЕЕвгения1 июня 2024Для нас это была одна из лучших экскурсий в Узбекистане. Очень понравилось, что Наталья знает не только историю, но и что
- ЕЕвгения1 июня 2024Мы остались под очень приятным впечатлением об экскурсии. Ирадж по нашей просьбе заменил один из пунктов в программе на дворец
- ММария31 мая 2024Была на экскурсии с Ираджем. Только положительные эмоции! Очень интересный маршрут, красивые и необычные места. Ирадж - прекрасный рассказчик, харизматичный
- ЕЕвгений28 мая 2024Нам экскурсия понравилась, Ирадж - спасибо! "Вишенка на торте" - баранина из тандыра в не туристическом ресторанчике Чорбакр, рекомендую!!!
- ААркадий15 мая 2024Хочу выразить бесконечную благодарность Ираджу. Это было просто бомбически. Так активно, интересно и весело редко когда получается. Ирадж местный житель
- ТТатьяна13 мая 2024Интересная и познавательная экскурсия. Комфортный автомобиль. Ирадж прекрасный рассказчик и интересный собеседник. Узнали много нового про историю Узбекистана. А ещё поели
- ООльга11 мая 2024Понравился экскурсовод и сама экскурсия. Очень все естественно и органично, погрузились и в историю и в современную жизнь Узбекистана. Нам очень понравилась наша прогулка с Натальей не смотря на дождь. Надеемся, что вы не заболели, Наталья. Мы просохли, бодры и здоровы)
- ЛЛенар9 мая 2024Хорошая экскурсия, соответствует описанию. Понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Что ещё посмотреть»
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