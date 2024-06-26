Что ещё посмотреть – экскурсии в Бухаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Бухаре на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Второй день в Бухаре: скрытые сокровища города
На машине
34 отзыва
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Второй день в Бухаре: Путешествие по скрытым сокровищам
Погрузитесь в атмосферу настоящей Бухары, исследуя её скрытые уголки и сакральные места в компании опытного гида
Начало: У вашего отеля
7 авг в 09:30
8 авг в 09:30
130 за всё до 4 чел.
Окрестности Бухары: святыни и культовые места
На машине
132 отзыва
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Окрестности Бухары: путешествие по святыням и культовым местам
Приглашаем вас в путешествие по историческим святыням Бухары, где каждый камень хранит вековые тайны
Завтра в 09:30
7 авг в 09:30
130 за всё до 4 чел.
Бухара: по следам Авиценны
Пешая
23 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Бухара: По следам Авиценны - путешествие в сердце истории
Погрузитесь в мир древней Бухары, следуя по стопам великого Авиценны. Откройте для себя места, связанные с жизнью и работой знаменитого ученого
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
65 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тарас
    26 июня 2024
    Окрестности Бухары: святыни и культовые места
    Спасибо за интересную и познавательную экскурсию. Ирадж отличный гид.
  • Е
    Евгения
    1 июня 2024
    Бухара: по следам Авиценны
    Для нас это была одна из лучших экскурсий в Узбекистане. Очень понравилось, что Наталья знает не только историю, но и что
    читать дальше

    происходит в городе сейчас. Например, она показала нам, где пить самый вкусный в Бухаре кофе (мы бы ни за что не догадались). В общем, мы очень приятно и познавательно провели время, рекомендую!

    Для нас это была одна из лучших экскурсий в УзбекистанеДля нас это была одна из лучших экскурсий в УзбекистанеДля нас это была одна из лучших экскурсий в УзбекистанеДля нас это была одна из лучших экскурсий в УзбекистанеДля нас это была одна из лучших экскурсий в Узбекистане
  • Е
    Евгения
    1 июня 2024
    Второй день в Бухаре: скрытые сокровища города
    Мы остались под очень приятным впечатлением об экскурсии. Ирадж по нашей просьбе заменил один из пунктов в программе на дворец
    читать дальше

    Эмира. Очень рекомендую эту экскурсию, действительно многие достопримечательности находятся так, что до них удобнее добираться на авто. Ирадж - профессиональный гид, чувствуется школа и опыт. Он не пытался нас торопить, даже если мы зависали у сувениров)), показал, где выпить вкусный кофе со специями, ну и вообще очень интересно провел экскурсию.

    Мы остались под очень приятным впечатлением об экскурсии. Ирадж по нашей просьбе заменил один из пунктовМы остались под очень приятным впечатлением об экскурсии. Ирадж по нашей просьбе заменил один из пунктовМы остались под очень приятным впечатлением об экскурсии. Ирадж по нашей просьбе заменил один из пунктов
  • М
    Мария
    31 мая 2024
    Окрестности Бухары: святыни и культовые места
    Была на экскурсии с Ираджем. Только положительные эмоции! Очень интересный маршрут, красивые и необычные места. Ирадж - прекрасный рассказчик, харизматичный
    читать дальше

    и яркий, в доступной форме дает много информации об истории, архитектурных деталях, обычаях. Подскажет красивые ракурсы для фотографий. А еще его знают практически все в Бухаре! И с ним получается заглянуть в больше мест, чем доступно обычным тур. группам. Темп экскурсии комфортный, успели выпить кофе, заглянуть в сад поесть черешни прямо с дерева, и покормить павлинов и страуса. Прогулка получилась даже дольше заявленного времени, за что большое спасибо! Однозначно рекомендую!

  • Е
    Евгений
    28 мая 2024
    Второй день в Бухаре: скрытые сокровища города
    Нам экскурсия понравилась, Ирадж - спасибо! "Вишенка на торте" - баранина из тандыра в не туристическом ресторанчике Чорбакр, рекомендую!!!
  • А
    Аркадий
    15 мая 2024
    Второй день в Бухаре: скрытые сокровища города
    Хочу выразить бесконечную благодарность Ираджу. Это было просто бомбически. Так активно, интересно и весело редко когда получается. Ирадж местный житель
    читать дальше

    с русскими корнями, из-за чего можно насладиться и знаниями, и опытом и отсутствием языковых барьеров. Заглянули в потаенные уголки Бухары, поговорили о советском прошлом и даже чуть не попали в гости на плов)) Мы влюбились в Бухару. И немаловажную роль в этом сыграл Ирадж. Всем настоятельно рекомендую!

  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Окрестности Бухары: святыни и культовые места
    Интересная и познавательная экскурсия. Комфортный автомобиль. Ирадж прекрасный рассказчик и интересный собеседник. Узнали много нового про историю Узбекистана. А ещё поели
    читать дальше

    черешни у фермеров и прекрасно пообедали в кафе Чорбакр. (Отменная была баранина.) И Ирадж прекрасный фотограф, поможет вам сделать лучшие снимки. 😃

  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    Бухара: по следам Авиценны
    Понравился экскурсовод и сама экскурсия. Очень все естественно и органично, погрузились и в историю и в современную жизнь Узбекистана. Нам очень понравилась наша прогулка с Натальей не смотря на дождь. Надеемся, что вы не заболели, Наталья. Мы просохли, бодры и здоровы)
  • Л
    Ленар
    9 мая 2024
    Бухара: по следам Авиценны
    Хорошая экскурсия, соответствует описанию. Понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бухаре
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Второй день в Бухаре: скрытые сокровища города
  2. Окрестности Бухары: святыни и культовые места
  3. Бухара: по следам Авиценны
Какие места ещё посмотреть в Бухаре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Бухаре в августе 2024
Сейчас в Бухаре в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 130. Туристы уже оставили гидам 189 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Бухаре (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 189 ⭐ отзывов, цены от €65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам