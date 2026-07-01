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5%
Индивидуальная
Между традиционным ремеслом и искусством - экскурсия в гончарную мастерскую Гиждувана
Погрузитесь в мир гончарного искусства Гиждувана. Узнайте о видах глин, этапах производства и создайте свою керамику под руководством мастера
Начало: По вашему адресу в Бухаре
Завтра в 08:00
12 июл в 08:00
от $209
$220 за всё до 250 чел.
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15%
Индивидуальная
Дорога сквозь историю: однодневная поездка из Бухары в Самарканд
Через родину Темура - древний Шахрисабз и перевал Тахтакорача
Начало: От вашего адреса проживания
Завтра в 05:00
12 июл в 05:00
от $250
$293 за всё до 50 чел.
-
5%
Мини-группа
до 12 чел.
Между традиционным ремеслом и искусством - групповая экскурсия в гончарную мастерскую Гиждувана
Погрузитесь в мир узбекской керамики, изучите ремесло и создайте своё изделие в гончарной мастерской Гиждувана
Начало: По вашему адресу в Бухаре
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
12 июл в 08:00
$95
$100 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «На китайском языке»
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