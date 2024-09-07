5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Древняя и вечно молодая Бухара: Индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей
Начало: На площади Ляби-Хауз
Завтра в 08:00
9 сен в 16:00
$71 за всё до 5 чел.
3.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Групповая экскурсия по Бухаре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, где каждый камень рассказывает свою историю. Вас ждут легенды, архитектурные шедевры и тайны древних улиц
Начало: От торгового купола Токи-Саррофон
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
$24 за человека
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Главные достопримечательности Бухары
Погрузитесь в атмосферу великолепной Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя мир древних памятников и тайных кварталов
Начало: У вашего отеля
9 сен в 06:00
10 сен в 06:00
$95 за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Бухаре
Погрузитесь в атмосферу Старой Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени
Начало: Ляби Хауз
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
от $78 за всё до 5 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Мозаика Бухары: историческое путешествие по городу мирового наследия
Погрузитесь в волшебный мир Бухары, где каждый уголок хранит истории тысячелетий. Откройте для себя мир восточной архитектуры и культуры
Начало: По договоренности
Завтра в 16:00
10 сен в 09:00
$99 за всё до 4 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Окрестности Бухары: путешествие по святыням и культовым местам
Приглашаем вас в путешествие по историческим святыням Бухары, где каждый камень хранит вековые тайны
9 сен в 09:30
11 сен в 09:30
$142 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Бухара - город-музей: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её историю и современную жизнь. Уникальные маршруты, древние памятники и колоритные базары ждут вас
Начало: Ресепшен отеля или возле памятника Ходжи Насреддин...
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
$99 за всё до 4 чел.
скидка
8%
3.5 часа
Индивидуальная
Путешествие по Бухаре: от Великого шелкового пути до современности
Погрузитесь в историю Бухары, узнайте легенды и предания, посетите знаковые места и ощутите дух древнего города. Индивидуальная экскурсия для ценителей культуры
Начало: У цитаделя Арк
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:30
25$23 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария7 сентября 2024Спасибо Ойбеку за очень интересную, познавательную, красивую экскурсию! Мы в восторге! Покорила душевность, заинтересованность, любовь к своему городу, желание донести
- ММарина4 сентября 2024Oybek, спасибо за экскурсию. Вы нас покорили своей любовью к Бухаре. Увлекли своим рассказом. Познакомили нас с древней многогранной культурой и ремеслами.
- ААзиз3 сентября 2024Не понравилось то, что спустя 3 часа мы так и не ознакомились с историей Бухары, так как останавливались у различных
- ЕЕлена2 сентября 2024Ирина - приятный человек, прекрасный рассказчик и знающий экскурсовод!
- ДДарья1 сентября 2024Экскурсия была очень интересной, увлекательной и познавательной, всем рекомендую!
- ММарина31 августа 2024У нас был всего лишь день на Бухару, мы выбрали экскурсию с Ойбеком и не прогадали. Было невероятно интересно и
- ММихаил29 августа 2024Прекрасная экскурсия! Великолепный гид, влюбленный в свой город, влюбил и нас)) Экскурсия пешая, несмотря на пик жары, было вполне комфортно благодаря
- ООксана29 августа 2024Фуркат- Человек с живым умом и обширными знаниями, любит, когда задают ему вопросы! Проводил по всем основным достопримечательностям, заводил в лавки
- ААнна21 августа 2024Армен - безусловно лучший гид, с которыми нам приходилось проводить время. А сравнить нам есть с кем) Обширная база знаний
- ВВладимир18 августа 202418.08.2024 Только что с экскурсии, лучший экскурсовод Бухары, оставил самые приятные впечатления! Интересный маршрут и очень увлекательный рассказ позволили провести эти 7 часов на одном дыхании! Всем настоятельно советую гулять по этому древнему городу с Арменом!
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «На Рождество»
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