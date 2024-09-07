На Рождество – экскурсии в Бухаре

Найдено 8 экскурсий в категории «На Рождество» в Бухаре на русском языке, цены от $23, скидки до 8%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Древняя и вечно молодая Бухара
Пешая
147 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Древняя и вечно молодая Бухара: Индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей
Начало: На площади Ляби-Хауз
Завтра в 08:00
9 сен в 16:00
$71 за всё до 5 чел.
Обзорная групповая экскурсия по сказочной Бухаре
Пешая
117 отзывов
3.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Групповая экскурсия по Бухаре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бухары, где каждый камень рассказывает свою историю. Вас ждут легенды, архитектурные шедевры и тайны древних улиц
Начало: От торгового купола Токи-Саррофон
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
$24 за человека
Бухара известная и неизведанная
Пешая
149 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Главные достопримечательности Бухары
Погрузитесь в атмосферу великолепной Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя мир древних памятников и тайных кварталов
Начало: У вашего отеля
9 сен в 06:00
10 сен в 06:00
$95 за всё до 5 чел.
Бухара сквозь столетия
Пешая
79 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Бухаре
Погрузитесь в атмосферу Старой Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени
Начало: Ляби Хауз
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
от $78 за всё до 5 чел.
Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди
Пешая
98 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Мозаика Бухары: историческое путешествие по городу мирового наследия
Погрузитесь в волшебный мир Бухары, где каждый уголок хранит истории тысячелетий. Откройте для себя мир восточной архитектуры и культуры
Начало: По договоренности
Завтра в 16:00
10 сен в 09:00
$99 за всё до 4 чел.
Окрестности Бухары: святыни и культовые места
На машине
133 отзыва
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Окрестности Бухары: путешествие по святыням и культовым местам
Приглашаем вас в путешествие по историческим святыням Бухары, где каждый камень хранит вековые тайны
9 сен в 09:30
11 сен в 09:30
$142 за всё до 4 чел.
Бухара - город-музей
Пешая
318 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Бухара - город-музей: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её историю и современную жизнь. Уникальные маршруты, древние памятники и колоритные базары ждут вас
Начало: Ресепшен отеля или возле памятника Ходжи Насреддин...
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
$99 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Бухаре
Пешая
скидка
8%
58 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
Путешествие по Бухаре: от Великого шелкового пути до современности
Погрузитесь в историю Бухары, узнайте легенды и предания, посетите знаковые места и ощутите дух древнего города. Индивидуальная экскурсия для ценителей культуры
Начало: У цитаделя Арк
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:30
25$23 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    7 сентября 2024
    Бухара сквозь столетия
    Спасибо Ойбеку за очень интересную, познавательную, красивую экскурсию! Мы в восторге! Покорила душевность, заинтересованность, любовь к своему городу, желание донести
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    это тёплое чувство до гостей. Живая подача материала, загадки и истории о жизни и жителях города через призму личного опыта. Однозначно рекомендуем этого гида!

  • М
    Марина
    4 сентября 2024
    Бухара сквозь столетия
    Oybek, спасибо за экскурсию. Вы нас покорили своей любовью к Бухаре. Увлекли своим рассказом. Познакомили нас с древней многогранной культурой и ремеслами.
  • А
    Азиз
    3 сентября 2024
    Древняя и вечно молодая Бухара
    Не понравилось то, что спустя 3 часа мы так и не ознакомились с историей Бухары, так как останавливались у различных
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    лавок и очень неспешно двигались. Было много неструктурированной информации и деталей, от чего мы быстро устали. Также мы не зашли в крепость Арк, так как экскурсия по словам Фурката обзорная и туда изначально входить мы не собирались. К тому же большой упор был сделан на религиозную составляющую Бухары, что нельзя исключать, но нам всё таки хотелось ознакомиться больше с историей. Фуркат явно хорошо разбирается в своём деле, отвечая на все наши вопросы. Но я бы больше порекомендовал эту экскурсию тем, кого интересует ремесло и религия Бухары.

  • Е
    Елена
    2 сентября 2024
    Бухара - город-музей
    Ирина - приятный человек, прекрасный рассказчик и знающий экскурсовод!
  • Д
    Дарья
    1 сентября 2024
    Обзорная групповая экскурсия по сказочной Бухаре
    Экскурсия была очень интересной, увлекательной и познавательной, всем рекомендую!
    Экскурсия была очень интересной, увлекательной и познавательной, всем рекомендую!Экскурсия была очень интересной, увлекательной и познавательной, всем рекомендую!Экскурсия была очень интересной, увлекательной и познавательной, всем рекомендую!Экскурсия была очень интересной, увлекательной и познавательной, всем рекомендую!
  • М
    Марина
    31 августа 2024
    Бухара сквозь столетия
    У нас был всего лишь день на Бухару, мы выбрали экскурсию с Ойбеком и не прогадали. Было невероятно интересно и
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    познавательно, в комфортном темпе,без лишней воды с датами. Погружение в жизнь Бухары на примере своей жизни как местного жителя,переплетение истории и современный Бухары. Благодарю от всего сердца,однозначно буду рекомендовать друзьям!!Успехов вам,ждем новых маршрутов!!

    У нас был всего лишь день на Бухару, мы выбрали экскурсию с Ойбеком и не прогадалиУ нас был всего лишь день на Бухару, мы выбрали экскурсию с Ойбеком и не прогадалиУ нас был всего лишь день на Бухару, мы выбрали экскурсию с Ойбеком и не прогадалиУ нас был всего лишь день на Бухару, мы выбрали экскурсию с Ойбеком и не прогадалиУ нас был всего лишь день на Бухару, мы выбрали экскурсию с Ойбеком и не прогадалиУ нас был всего лишь день на Бухару, мы выбрали экскурсию с Ойбеком и не прогадалиУ нас был всего лишь день на Бухару, мы выбрали экскурсию с Ойбеком и не прогадалиУ нас был всего лишь день на Бухару, мы выбрали экскурсию с Ойбеком и не прогадалиУ нас был всего лишь день на Бухару, мы выбрали экскурсию с Ойбеком и не прогадалиУ нас был всего лишь день на Бухару, мы выбрали экскурсию с Ойбеком и не прогадали
  • М
    Михаил
    29 августа 2024
    Древняя и вечно молодая Бухара
    Прекрасная экскурсия! Великолепный гид, влюбленный в свой город, влюбил и нас)) Экскурсия пешая, несмотря на пик жары, было вполне комфортно благодаря
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    продуманному маршруту и комфортному темпу. Невероятные достопримечательности, рассказы об истории города и о жизни людей в нем от местного жителя - так не проведет экскурсию ни один приезжий гид. Для любителей шоппинга по маршруту можно приобрести изделия местных мастеров, мы, например, приобрели знаменитый Бухарский нож))

  • О
    Оксана
    29 августа 2024
    Древняя и вечно молодая Бухара
    Фуркат- Человек с живым умом и обширными знаниями, любит, когда задают ему вопросы! Проводил по всем основным достопримечательностям, заводил в лавки
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    к ремесленникам, показал основы плетения ковров, помогал торговаться на рынке, Интересно и увлеченно рассказывал историю древней Бухары, показал уникальные детали быта. Помог договориться с сотрудниками мужского хамама в старом городе, на счет совместной помывки м+ж)) Подсказал прекрасный ресторан, где подавали большие порции вкуснейшего шашлыка!!! Был на связи и после экскурсии Однозначно рекомендуем! Очень благодарны!!

    Фуркат- Человек с живым умом и обширными знаниями, любит, когда задают ему вопросы!Фуркат- Человек с живым умом и обширными знаниями, любит, когда задают ему вопросы!
  • А
    Анна
    21 августа 2024
    Бухара известная и неизведанная
    Армен - безусловно лучший гид, с которыми нам приходилось проводить время. А сравнить нам есть с кем) Обширная база знаний
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    в совокупности с грамотно поставленной речью выделяют его среди коллег. Помимо исторических фактов, легенд, мы узнали много интересного из жизни обычных бухарцев. Во время прогулки мы не успели посетить одну из достопримечательностей, но в этом целиком наша вина - поздно начали экскурсию - и Армен любезно предложил закончить экскурсию на следующий день. Однозначно рекомендую!!!

  • В
    Владимир
    18 августа 2024
    Бухара известная и неизведанная
    18.08.2024 Только что с экскурсии, лучший экскурсовод Бухары, оставил самые приятные впечатления! Интересный маршрут и очень увлекательный рассказ позволили провести эти 7 часов на одном дыхании! Всем настоятельно советую гулять по этому древнему городу с Арменом!
    18.08.2024 Только что с экскурсии, лучший экскурсовод Бухары, оставил самые приятные впечатления! Интересный маршрут и очень18.08.2024 Только что с экскурсии, лучший экскурсовод Бухары, оставил самые приятные впечатления! Интересный маршрут и очень18.08.2024 Только что с экскурсии, лучший экскурсовод Бухары, оставил самые приятные впечатления! Интересный маршрут и очень

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бухаре
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Древняя и вечно молодая Бухара
  2. Обзорная групповая экскурсия по сказочной Бухаре
  3. Бухара известная и неизведанная
  4. Бухара сквозь столетия
  5. Мозаика Бухары: история, архитектура, ремесла и люди
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Бухаре в сентябре 2024
Сейчас в Бухаре в категории "На Рождество" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 23 до 142 со скидкой до 8%. Туристы уже оставили гидам 1099 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Бухаре (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год на рождество, 1099 ⭐ отзывов, цены от $23. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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