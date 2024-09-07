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лавок и очень неспешно двигались. Было много неструктурированной информации и деталей, от чего мы быстро устали. Также мы не зашли в крепость Арк, так как экскурсия по словам Фурката обзорная и туда изначально входить мы не собирались. К тому же большой упор был сделан на религиозную составляющую Бухары, что нельзя исключать, но нам всё таки хотелось ознакомиться больше с историей. Фуркат явно хорошо разбирается в своём деле, отвечая на все наши вопросы. Но я бы больше порекомендовал эту экскурсию тем, кого интересует ремесло и религия Бухары.