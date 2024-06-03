6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бухара: вокруг да около - путешествие по историческим сокровищам
Познайте уникальные традиции и историю вокруг Бухары: от дворца эмира до суфийских жилищ и ремесленных мастерских
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
11 авг в 09:30
€115 за всё до 4 чел.
7.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Через пустыню Кызылкум: трансфер из Бухары в Хиву
Быстро и безопасно доехать из Бухары до Хивы или обратно. Комфортабельные автомобили, профессиональные водители, остановки в живописных местах и чайхане
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:00
10 авг в 00:00
$241 за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экоцентр «Джейран» и дворец эмира Бухарского
Лёгкое и необычное путешествие, в котором сочетается дикая природа и культурная программа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$252 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим3 июня 2024Попался очень хороший экскурсовод, Акбар всю дорогу рассказывал про историю страны и мест гды мы были. В целом если у Вас
- ЕЕлена26 мая 2024Прекрасная экскурсия для тех, кто успел познакомиться с основными достопримечательностями Бухары и хочет чего-то большего. Хотя и общую информацию о
- ЕЕлена27 апреля 2024Акбар прекрасный гид. Очень хорошо владеет русским языком, коммуникабельный человек. Огромные исторические знания. 6 часов прошли на одном дыхании. Всем советуем Акбара.
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Однодневные»
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Сколько стоит экскурсия по Бухаре в августе 2024
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