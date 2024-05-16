4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Мудрая Бухара - в гостях у Ходжи Насреддина
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Бухаре, начав с памятника Ходжи Насреддина. Узнайте о его мудрости и посетите знаковые места старого города
Начало: Комплекс Ляби Хауз у памятника Ходжи Насреддина
Расписание: Каждый день в 09 00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$45 за человека
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Комфортный, индивидуальный трансфер Бухара - Хива
Путешествие из Бухары в Хиву на современных автомобилях с русскоговорящим водителем. Полное наслаждение дорогой и природой
Начало: Ваш адрес
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Уникальная ночная экскурсия по Бухаре: архитектура и культура Узбекистана
Приглашаем вас на ночную прогулку по Бухаре. Откройте для себя уникальные достопримечательности города, такие как Ляби-Хауз, Магоки Аттари и Пои-Калян
Начало: Старый город, Ансабль Ляби-Хауз
Сегодня в 20:00
Завтра в 15:00
$50 за всё до 5 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер Бухара-Хива-Бухара: комфортная поездка с русскоговорящим водителем
Путешествуйте с комфортом из Бухары в Хиву и обратно. Русскоговорящий водитель, кондиционер и остановки в живописных местах сделают поездку незабываемой
Начало: Отель
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$250 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей16 мая 2024Экскурсию по красивейшей Бухаре провела чудесный экскурсовод Гуля, которая живо и интересно рассказала об истории города и основных архитектурных памятниках центра города. Экскурсия очень понравилась, жаль только, что мало времени!
- ББелинда20 апреля 2024Была экскурсия с Гулей. Очень интересно рассказывает историю города. Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Популярные экскурсии»
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