скидка
14%
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Бухара сквозь столетия: Индивидуальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Старой Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени
Начало: Ляби Хауз
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
от 78€67 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Бухара известная и неизведанная: путешествие по историческим и скрытым местам
Погрузитесь в атмосферу великолепной Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя мир древних памятников и тайных кварталов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 06:00
€89 за всё до 5 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Древняя и вечно молодая Бухара: Индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей
Начало: На площади Ляби-Хауз
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
€65 за всё до 5 чел.
скидка
14%
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Бухара - первое свидание: путешествие в сердце Великого шелкового пути
Познакомьтесь с древней Бухарой: от старинных куполов до минарета Калян и крепости Арк, каждый шаг расскажет свою историю
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
90€77 за всё до 6 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, изучите её главные архитектурные памятники и услышите увлекательные истории о её прошлом
Начало: У вашего отеля
11 авг в 10:00
12 авг в 08:00
€125 за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Бухара: По следам Авиценны - путешествие в сердце истории
Погрузитесь в мир древней Бухары, следуя по стопам великого Авиценны. Откройте для себя места, связанные с жизнью и работой знаменитого ученого
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
€65 за всё до 4 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия Душевная Бухара: культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её секреты и легенды, насладитесь архитектурными шедеврами и культурным наследием
Начало: На площади Ляби-Хауз
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€90 за всё до 6 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Бухаре: от Великого шелкового пути до современности
Погрузитесь в историю Бухары, узнайте легенды и предания, посетите знаковые места и ощутите дух древнего города. Индивидуальная экскурсия для ценителей культуры
Начало: Ансамбль Ляби хауз
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:30
€63 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр2 августа 2024Отличная экскурсия, спокойная и размеренная, как и сама древняя Бухара. Спасибо большое Ларисе за чудесный рассказ. Создалось впечатление, что Лариса знает все про Бухару и Узбекистан: на любой вопрос у нее есть ответ. Рекомендую от души!
- ААнастасия2 августа 2024Мы с мужем были вдвоем и оба остались в восторге от экскурсии. 5,5 часов прошли на одном дыхании (хотя на улице было +42) Очень интересно, получилось проникнуться и понять историю и быт города и его жителей! Было супер, крайне рекомендую!!!
- ААрслан31 июля 2024Просто замечательные экскурсия и гид! Не совсем типичная экскурсия по достопримечательностям (хотя они тоже были, естественно), но вряд ли где-то
- РРостислав и Кира28 июля 2024Очень интересная экскурсия. Лариса очень эрудированный человек и профессиональный гид. Мы прямо таки погрузились в Бухару, прониклись ею. Время пролетело незаметно. Еще раз огромное спасибо!
- ААйгуль27 июля 2024Огромное спасибо за интересную познавательную экскурсию. Была очень дружелюбная, позитивная обстановка. Гид был просто великолепный! Спокойный, приятный. Экскурсию разделили на 2
- ППолина27 июля 2024Прекрасный гид! Может рассказать много интересных историй, не только сухую историческую справку. Пять часов пролетели незаметно. Если хотите погулять в приятной компании, от души советую!
- ННаталья26 июля 2024Гульшан очень приятная интеллигентная девушка, провела нам интереснейшую экскурсию, отвечала на все вопросы. Мы были вдвоем с мамой, нам все
- ЕЕвгения25 июля 2024Лариса интересно рассказывала про историю, про религию, про быт. Прежде чем раскрыть какой-то факт, задавала наводящие вопросы, чем сделала экскурсию интерактивной, а не просто лекций.
- ААлександр22 июля 2024Отличный гид, отличный рассказчик! Были на экскурсии вдвоем, нам очень понравилось. Сам рассказ очень хорошо сбалансирован, увлекателен и позволяет по новому посмотреть на Бухару. Рекомендую.
- ООксана21 июля 2024Экскурсию проводил гид Мухаммадризо. Было очень интересно, последовательно, содержательно. Узнали много нового, посмотрели самые красивые места. Гид отлично преподносил материал,
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