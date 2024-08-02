А Александр Бухара - первое свидание Отличная экскурсия, спокойная и размеренная, как и сама древняя Бухара. Спасибо большое Ларисе за чудесный рассказ. Создалось впечатление, что Лариса знает все про Бухару и Узбекистан: на любой вопрос у нее есть ответ. Рекомендую от души!

А Анастасия Бухара сквозь столетия Мы с мужем были вдвоем и оба остались в восторге от экскурсии. 5,5 часов прошли на одном дыхании (хотя на улице было +42) Очень интересно, получилось проникнуться и понять историю и быт города и его жителей! Было супер, крайне рекомендую!!!

А Арслан Бухара сквозь столетия читать дальше ещё можно так погрузиться в жизнь Бухары, понять ее историю, ее уникальность и самобытность буквально за несколько часов! Абсолютно точно рекомендация для знакомых! Просто замечательные экскурсия и гид! Не совсем типичная экскурсия по достопримечательностям (хотя они тоже были, естественно), но вряд ли где-то

Р Ростислав и Кира Бухара - первое свидание Очень интересная экскурсия. Лариса очень эрудированный человек и профессиональный гид. Мы прямо таки погрузились в Бухару, прониклись ею. Время пролетело незаметно. Еще раз огромное спасибо!

А Айгуль Бухара известная и неизведанная читать дальше части. До обеда и вечером, когда стало комфортно на улице. Узнали много нового о Бухаре! Рекомендую!!! Однозначно нужно обращаться к знатокам своего дела! Огромное спасибо за интересную познавательную экскурсию. Была очень дружелюбная, позитивная обстановка. Гид был просто великолепный! Спокойный, приятный. Экскурсию разделили на 2

П Полина Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии Прекрасный гид! Может рассказать много интересных историй, не только сухую историческую справку. Пять часов пролетели незаметно. Если хотите погулять в приятной компании, от души советую!

Н Наталья Душевная Бухара читать дальше понравилось. После экскурсии она посоветовала нам чудесное место для обеда, которое находилось на одной из малюсеньких улочек Бухары, которое не просто было бы отыскать туристу. Мы остались под приятным впечатлением. Уже порекомендовала её родственникам, которые только собираются лететь в Узбекистан:) Гульшан очень приятная интеллигентная девушка, провела нам интереснейшую экскурсию, отвечала на все вопросы. Мы были вдвоем с мамой, нам все

Е Евгения Бухара - первое свидание Лариса интересно рассказывала про историю, про религию, про быт. Прежде чем раскрыть какой-то факт, задавала наводящие вопросы, чем сделала экскурсию интерактивной, а не просто лекций.

А Александр Бухара сквозь столетия Отличный гид, отличный рассказчик! Были на экскурсии вдвоем, нам очень понравилось. Сам рассказ очень хорошо сбалансирован, увлекателен и позволяет по новому посмотреть на Бухару. Рекомендую.