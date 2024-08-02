Все – экскурсии в Бухаре

Найдено 8 экскурсий в категории «Все» в Бухаре на русском языке, цены от €63, скидки до 14%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Бухара сквозь столетия
Пешая
скидка
14%
72 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Бухара сквозь столетия: Индивидуальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Старой Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет путешествие по времени
Начало: Ляби Хауз
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
от 7867 за всё до 4 чел.
Бухара известная и неизведанная
Пешая
146 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Бухара известная и неизведанная: путешествие по историческим и скрытым местам
Погрузитесь в атмосферу великолепной Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя мир древних памятников и тайных кварталов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 06:00
89 за всё до 5 чел.
Древняя и вечно молодая Бухара
Пешая
141 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Древняя и вечно молодая Бухара: Индивидуальная экскурсия по городу
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей
Начало: На площади Ляби-Хауз
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
65 за всё до 5 чел.
Бухара - первое свидание
Пешая
скидка
14%
100 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Бухара - первое свидание: путешествие в сердце Великого шелкового пути
Познакомьтесь с древней Бухарой: от старинных куполов до минарета Калян и крепости Арк, каждый шаг расскажет свою историю
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
9077 за всё до 6 чел.
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
Пешая
29 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, изучите её главные архитектурные памятники и услышите увлекательные истории о её прошлом
Начало: У вашего отеля
11 авг в 10:00
12 авг в 08:00
125 за всё до 6 чел.
Бухара: по следам Авиценны
Пешая
23 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Бухара: По следам Авиценны - путешествие в сердце истории
Погрузитесь в мир древней Бухары, следуя по стопам великого Авиценны. Откройте для себя места, связанные с жизнью и работой знаменитого ученого
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
65 за всё до 4 чел.
Душевная Бухара
Пешая
48 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия Душевная Бухара: культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её секреты и легенды, насладитесь архитектурными шедеврами и культурным наследием
Начало: На площади Ляби-Хауз
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
90 за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Бухаре
Пешая
58 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Бухаре: от Великого шелкового пути до современности
Погрузитесь в историю Бухары, узнайте легенды и предания, посетите знаковые места и ощутите дух древнего города. Индивидуальная экскурсия для ценителей культуры
Начало: Ансамбль Ляби хауз
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:30
63 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    2 августа 2024
    Бухара - первое свидание
    Отличная экскурсия, спокойная и размеренная, как и сама древняя Бухара. Спасибо большое Ларисе за чудесный рассказ. Создалось впечатление, что Лариса знает все про Бухару и Узбекистан: на любой вопрос у нее есть ответ. Рекомендую от души!
  • А
    Анастасия
    2 августа 2024
    Бухара сквозь столетия
    Мы с мужем были вдвоем и оба остались в восторге от экскурсии. 5,5 часов прошли на одном дыхании (хотя на улице было +42) Очень интересно, получилось проникнуться и понять историю и быт города и его жителей! Было супер, крайне рекомендую!!!
  • А
    Арслан
    31 июля 2024
    Бухара сквозь столетия
    Просто замечательные экскурсия и гид! Не совсем типичная экскурсия по достопримечательностям (хотя они тоже были, естественно), но вряд ли где-то
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    ещё можно так погрузиться в жизнь Бухары, понять ее историю, ее уникальность и самобытность буквально за несколько часов! Абсолютно точно рекомендация для знакомых!

  • Р
    Ростислав и Кира
    28 июля 2024
    Бухара - первое свидание
    Очень интересная экскурсия. Лариса очень эрудированный человек и профессиональный гид. Мы прямо таки погрузились в Бухару, прониклись ею. Время пролетело незаметно. Еще раз огромное спасибо!
  • А
    Айгуль
    27 июля 2024
    Бухара известная и неизведанная
    Огромное спасибо за интересную познавательную экскурсию. Была очень дружелюбная, позитивная обстановка. Гид был просто великолепный! Спокойный, приятный. Экскурсию разделили на 2
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    части. До обеда и вечером, когда стало комфортно на улице. Узнали много нового о Бухаре! Рекомендую!!! Однозначно нужно обращаться к знатокам своего дела!

  • П
    Полина
    27 июля 2024
    Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
    Прекрасный гид! Может рассказать много интересных историй, не только сухую историческую справку. Пять часов пролетели незаметно. Если хотите погулять в приятной компании, от души советую!
  • Н
    Наталья
    26 июля 2024
    Душевная Бухара
    Гульшан очень приятная интеллигентная девушка, провела нам интереснейшую экскурсию, отвечала на все вопросы. Мы были вдвоем с мамой, нам все
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    понравилось. После экскурсии она посоветовала нам чудесное место для обеда, которое находилось на одной из малюсеньких улочек Бухары, которое не просто было бы отыскать туристу. Мы остались под приятным впечатлением. Уже порекомендовала её родственникам, которые только собираются лететь в Узбекистан:)

  • Е
    Евгения
    25 июля 2024
    Бухара - первое свидание
    Лариса интересно рассказывала про историю, про религию, про быт. Прежде чем раскрыть какой-то факт, задавала наводящие вопросы, чем сделала экскурсию интерактивной, а не просто лекций.
  • А
    Александр
    22 июля 2024
    Бухара сквозь столетия
    Отличный гид, отличный рассказчик! Были на экскурсии вдвоем, нам очень понравилось. Сам рассказ очень хорошо сбалансирован, увлекателен и позволяет по новому посмотреть на Бухару. Рекомендую.
  • О
    Оксана
    21 июля 2024
    Душевная Бухара
    Экскурсию проводил гид Мухаммадризо. Было очень интересно, последовательно, содержательно. Узнали много нового, посмотрели самые красивые места. Гид отлично преподносил материал,
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    было не скучно, увлекательно и при этом познавательно, без скучных бесконечных дат и фамилий. Большое спасибо! Очень рекомендуем эту экскурсию и гида.

    Экскурсию проводил гид Мухаммадризо. Было очень интересно, последовательно, содержательно. Узнали много нового, посмотрели самые красивые местаЭкскурсию проводил гид Мухаммадризо. Было очень интересно, последовательно, содержательно. Узнали много нового, посмотрели самые красивые местаЭкскурсию проводил гид Мухаммадризо. Было очень интересно, последовательно, содержательно. Узнали много нового, посмотрели самые красивые места

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бухаре
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Бухара сквозь столетия
  2. Бухара известная и неизведанная
  3. Древняя и вечно молодая Бухара
  4. Бухара - первое свидание
  5. Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
Какие места ещё посмотреть в Бухаре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Бухаре в августе 2024
Сейчас в Бухаре в категории "Все" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 63 до 125 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 617 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Бухаре (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Все», 617 ⭐ отзывов, цены от €63. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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