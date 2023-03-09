Две легенды: путешествие по Самарканду и Бухаре

Четырехдневный культурный тур в солнечный Узбекистан перенесет вас

Четырехдневный культурный тур в солнечный Узбекистан перенесет вас из современного мегаполиса в умиротворенную тишину Бухары и Самарканда, в сказочный мир городов, считавшихся «эдемом» древнего Востока.

Вы познакомитесь с историей возникновения этих городов, которые являлись сосредоточением древних науки и культуры в Средней Азии.
Две легенды: путешествие по Самарканду и Бухаре
Две легенды: путешествие по Самарканду и Бухаре
Две легенды: путешествие по Самарканду и Бухаре
Две легенды: путешествие по Самарканду и Бухаре
Две легенды: путешествие по Самарканду и Бухаре

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Регистан
  • Гур-Эмир
  • Мавзолей пророка Даниила
  • Торговые купола
  • Минарет Калян
  • Мечеть Калян и медресе Мири-Араб
  • Медресе Улугбека
  • Крепость Арк
  • Мечеть Боло-Хауз
  • Мавзолей Саманидов
  • Мавзолей Чашма-Аюб
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Четырехдневный культурный тур в солнечный Узбекистан перенесет вас из современного мегаполиса в умиротворенную тишину Бухары и Самарканда, в сказочный мир городов, считавшихся «эдемом» древнего Востока.
Вы познакомитесь с историей возникновения этих городов, которые являлись сосредоточением древних науки и культуры в Средней Азии.

Самарканд

Один из древнейших городов Узбекистана — Самарканд. Это настоящий город-музей. Многочисленные памятники архитектуры и уникальные строения, сохранившиеся до наших дней, служат неоспоримым доказательством мастерства древних строителей и зодчих.
Архитектурный ансамбль центральной площади Регистан, величественный Гур-Эмир, мавзолей пророка Даниила — это лишь немногие примеры уникальной работы древних мастеров, которым удалось сочетать монументальность архитектурных форм с легкостью архитектурных линий и богатым восточным декором фасадов зданий и внутренних помещений.

Бухара

Второй город, с которым вы познакомитесь в этом туре, с красавицей Бухарой, которую также называют священной Бухарой. На протяжении многих веков она была основным центром просвещения и религии на древнем Востоке. Бухара славится своими древними архитектурными сооружениями, историческими комплексами. Вы посетите мавзолеи Саманидов и Чашма Аюб, мечеть, минарет Калян, крепость Арк и многие другие уникальные сооружения. Вы сможете оценить их величие, грациозность и красоту.
На протяжении всего тура наш гид расскажет вам о каждом памятнике, о каждой увиденной достопримечательности. Ведь каждое здание и каждая улочка этих древних городов таит в себе тайны и секреты прошлого. Вы услышите многочисленные истории и легенды, передающиеся из поколения в поколение.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты,
  • питание,
  • проживание,
  • транспортные расходы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты
  • Питание
  • Проживание
  • Транспортные расходы
Место начала и завершения?
ваш отель в Бухаре
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бухары

😎Индивидуальные🧳Многодневные туры3-дневные турыТуры на 4 дняМифы и легенды

Похожие туры в Бухаре

Культурный трип в Узбекистан: мастерские, арт-галерея и бумажная фабрика
4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Владимир
Владимир
Нет отзывов
Культурный трип в Узбекистан: мастерские, арт-галерея и бумажная фабрика
Приготовить лепёшку из тандыра своими руками и проехаться по Бухаре, Самарканду и Ташкенту
Аэропорт Бухары, время встречи зависит от прибытия...
10 мар
17 мар
19 мар
24 мар
36 500 за человека
Великий Шёлковый путь: изысканный Самарканд, сказочная Бухара, древняя Хива
8 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Элеанора
Элеанора
Нет отзывов
Великий Шёлковый путь: изысканный Самарканд, сказочная Бухара, древняя Хива
Вы отправитесь в фото-приключение по центру курортных городов
По договоренности
Сегодня
Завтра
9 мар
10 мар
$1 100 за человека
«Большое величие» благородной Бухары
5 часов
Групповая
до 35 чел.
Организатор экскурсии Азамат
Азамат
5
1 отзыв
«Большое величие» благородной Бухары
Бухара, пожалуй, единственный город Узбекистана, в котором лучше всего ощущается атмосфера древности
По договоренности
$35 за человека
Знакомство с культурой и традициями Бухары от А до Я
6 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Тимур
Тимур
Нет отзывов
Знакомство с культурой и традициями Бухары от А до Я
Во время авторского тура по Бухаре
Мавзолей Саманидов в парке Исмаила Самоний, Бухара
$66 за человека
Восток - дело тонкое: трехдневная дневная экскурсия по Бухаре
3 дня
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии NILUFAR
NILUFAR
Нет отзывов
Восток - дело тонкое: трехдневная дневная экскурсия по Бухаре
Уважаемые путешественники, мы ознакомимся с историей Бухары, Узбекистана и историей великого шелкового пути
встретимся в отеле
Сегодня
Завтра
9 мар
10 мар
от $1 225 за всё до 2 чел.
Окрестности Бухары: святыни и культовые места
4.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ирадж
Ирадж
5
80 отзывов
Окрестности Бухары: святыни и культовые места
Побывать в маленькой Мекке, узнать о жителях Узбекистана и проникнуться колоритом Средней Азии
Завтра
12 мар
14 мар
15 мар
95 за всё до 4 чел.
Знакомство с Бухарой
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Афзал
Афзал
4.7
3 отзыва
Знакомство с Бухарой
Через Бухару пролегал Великий шёлковый путь
По договоренности
Сегодня
Завтра
9 мар
10 мар
$65 за всё до 5 чел.
Сказочная Бухара
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Равшан
Равшан
5
79 отзывов
Сказочная Бухара
Познакомиться с древней историей и великолепной архитектурой города на обзорной экскурсии
14 мар
15 мар
16 мар
2 апр
70 за всё до 15 чел.
Бухара - город-музей
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
5
225 отзывов
Очень популярно сейчас
Бухара - город-музей
Прикоснуться к древности и красочной культуре страны на экскурсии по самым атмосферным местам города
Ресепшен отеля или возле памятника Ходжи Насреддин...
Завтра
11 мар
12 мар
13 мар
84 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Бухара
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Ислом
Ислом
5
46 отзывов
Знакомьтесь, Бухара
Исследовать один из древнейших городов Узбекистана на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
11 мар
12 мар
13 мар
14 мар
60 за всё до 6 чел.
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Шавкат
Шавкат
4.9
16 отзывов
Сокровища Бухары, жемчужины Средней Азии
Открыть истории и легенды памятников древнего и средневекового Востока на прогулке по Старому городу
у вашего отеля
14 мар
15 мар
16 мар
17 мар
125 за всё до 6 чел.
Понять дух Бухары и ее жителей
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Лариса
Лариса
4.8
29 отзывов
Понять дух Бухары и ее жителей
Баховаддин: история и атмосфера сакрального центра Узбекистана
В вашем отеле
Завтра
9 мар
10 мар
11 мар
63 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бухаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Бухаре
ХОРОШО
🧭
ТАМ