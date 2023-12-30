Познакомиться с народными ремёслами, домчать до Самарканда на Афросиабе и встретить Новый год
В приятной компании погрузимся в историю Узбекистана и, конечно, соберёмся за праздничным столом 31 декабря.
Во время экскурсионной программы мы покажем вам самые важные и интересные локации столицы Согдианы, Самарканда, и Бухары.
В свободное время вы сможете самостоятельно погулять по улицам городов, и закупиться новогодними подарками для близких.
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Описание
Организационные детали
Для граждан России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдовы установлен безвизовый режим въезда в Узбекистан на срок до 60 дней.
Для граждан еще более 70 государств, в том числе Украины, Израиля, Латвии, Литвы, Таджикистана, Турции, Чехии и Эстонии установлен безвизовый режим въезда на срок до 30 дней.
Въезд в Узбекистан осуществляется по заграничному паспорту.
Для въезда нужен загранпаспорт ребенка либо загранпаспорт родителя со внесёнными сведениями о ребёнке (до 14 лет). Дети до 16 лет освобождаются от заполнения въездной таможенной декларации в аэропорту по прилете и оформления временной регистрации на территории Узбекистана.
Медицинскую страховку необходимо оформить заранее, до въезда в страну. Медицинский страховой полис на сумму не менее 30000$ должен покрывать, в том числе, расходы на лечение COVID-19.
Организация:
Мы не рекомендуем брать детей младше 10 лет в групповой тур, так как темп поездки достаточно высокий,экскурсии насыщенные, а подача материала рассчитана на взрослую аудиторию. Кроме того, дети могут задерживать всю остальную группу, из-за чего пострадает запланированный график экскурсий.
Для путешествий с маленькими детьми мы рекомендуем индивидуальный формат и с удовольствием подберём маршрут, который будет интересен всем членам семьи. Более того, индивидуальные экскурсии можно будет регулировать на месте.
Чтобы получить туристическую SIM-карту необходимо обратиться к сотрудникам информационной туристической стойки, предъявить паспорт с печатью о прибытии в Узбекистан, выбрать тарифный план и внести за него оплату. Пункты продажи туристических SIM-карт есть также на центральном ж. -д. вокзале Ташкента.
Программа тура по дням
Прибытие в Бухару. Свободный день
Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в отель (с 14:00). Вы сможете отдохнуть в номере после перелёта или отправиться на самостоятельную прогулку по городу.
Экскурсия по Бухаре. Новогодний ужин
Сегодня после завтрака идём исследовать достопримечательности Бухары. Побываем в мавзолее Саманидов и усыпальнице Чашма Аюб, увидим архитектурный ансамбль Боло-Хауз. Осмотрим удивительную старинную крепость Арк, напоминающую песочный замок, комплекс Пои-Калян, медресе Абдулазиз-хана и Улугбека.
Дойдём до Ляби-Хауз, созданного в XVI-XVII веках, медресе Кукельдаш и Надира Диванбеги. Завершим экскурсию посещением торгового квартала XVI века, где располагаются мастерские народных ремёсел.
Далее пообедаем в национальном доме «Лязиз-Хауз», после чего вы сможете отдохнуть и подготовиться ко встрече Нового года. Вы проведёте новогоднюю ночь в ресторане, где предусмотрена праздничная программа. Начинается мероприятие в 22:00.
На скоростном поезде в Самарканд
Позавтракав, вы сможете прогуляться по Бухаре. После обеда мы на скоростном поезде доедем до Самарканда. По прибытии заселимся в отель.
Затем пойдём ужинать в национальный дом, где нас угостят мантами с начинкой из мяса и овощей.
Самарканд: усыпальницы, медресе и площадь Регистан
В этот день вместе откроем для себя архитектурные памятники Самарканда. Первым делом отправимся в мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу тюрко-монгольского Тамерлана (или Амира Темура), его наставника и некоторых членов семьи основателя Тимуридов. Затем посетим самую известную площадь Центральной Азии — Регистан. Здесь увидим интересные архитектурные памятники: медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари.
Далее заглянем в величественную мечеть Биби-Ханым, поражающую своими масштабами, увидим архитектурный ансамбль Шахи-Зинда, история которого хранит в себе множество тайн и легенд, а после пройдём в музей обсерватории Улугбека.
Окончание тура
После завтрака проводим вас в аэропорт. До новых встреч!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Бухары, время зависит от времени вашего прибытияЗавершение: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени вашего обратного рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.