Самарканд и Бухара: всё самое интересное в древнейших городах

Познакомиться с историей архитектурных ансамблей и узнать рецепт самаркандского плова

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Вы увидите основные достопримечательности Самарканда, Бухары и её окрестностей.

Прогуляетесь по главным площадям городов и заглянете на аутентичные базары, пахнущие специями и фруктами. Пленитесь узорами и мозаикой на фасадах древнейших сооружений и восхититесь мастерством зодчих.

Мы побываем на ужине у местной семьи, хозяюшка научит вас готовить ключевое узбекское блюдо и расскажет, какие бывают разновидности плова и в чём их отличия.
Самарканд и Бухара: всё самое интересное в древнейших городах
Самарканд и Бухара: всё самое интересное в древнейших городах
Самарканд и Бухара: всё самое интересное в древнейших городах
Самарканд и Бухара: всё самое интересное в древнейших городах
Самарканд и Бухара: всё самое интересное в древнейших городах
Самарканд и Бухара: всё самое интересное в древнейших городах
Самарканд и Бухара: всё самое интересное в древнейших городах
Самарканд и Бухара: всё самое интересное в древнейших городах
Ближайшие даты:
5
окт
12
окт
20
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Бухаре

Встречаемся и едем в отель, после размещения в котором у вас будет время немного отдохнуть, а в 11:30 отправляемся знакомиться с древнейшим городом Центральной Азии. Начнём нашу почти полностью пешеходную экскурсию с посещения мавзолея Саманидов 9-го века — вы узнаете его историю и полюбуетесь ажурным декором из желтоватого камня. Затем посмотрим на мавзолей Чашма-Айюб, пройдёмся по базару специй, увидим мечеть Боло-хауз.

Побываем в крепости Арк 4-го века и прогуляемся по площади Пои-Калян с архитектурным ансамблем из трёх древних сооружений. В торговых куполах вы сможете купить на память изделия из шёлка, вышивку и много другое.

Осмотрим медресе Улугбека и медресе Абдуллазиз-хана. После дойдём до главной площади старой части города — Ляби-Хауз, в центре которой — водоём, окружённый строениями 17-го века. Здесь же можно будет выпить ароматного чая и отведать национальные блюда.

Экскурсия по БухареЭкскурсия по БухареЭкскурсия по БухареЭкскурсия по БухареЭкскурсия по БухареЭкскурсия по Бухаре
2 день

Дворец Ситораи-Мохи-Хосса, комплекс Бахауддина Накшбанди, переезд в Самарканд

Сегодня после завтрака вы познакомитесь с достопримечательностями пригородов. Посетим дворец Ситораи-Мохи-Хосса – летнюю резиденцию последнего бухарского эмира – и мемориальный комплекс Бахауддина Накшбанди. После сядем на поезд и отправимся в Самарканд (в пути – около 1,5 часов). По прибытии разместимся в отеле и отохнём.

Дворец Ситораи-Мохи-Хосса, комплекс Бахауддина Накшбанди, переезд в СамаркандДворец Ситораи-Мохи-Хосса, комплекс Бахауддина Накшбанди, переезд в СамаркандДворец Ситораи-Мохи-Хосса, комплекс Бахауддина Накшбанди, переезд в СамаркандДворец Ситораи-Мохи-Хосса, комплекс Бахауддина Накшбанди, переезд в Самарканд
3 день

Знакомство с Самаркандом и кулинарный мастер-класс

Позавтракав, в 10:00 отправляемся исследовать город, некогда внушавший страх и вызывавший восхищение завоевателей. Все памятники Самарканда датируются 14-17 веками, а минимальная высота каждого сооружения составляет 20 метров. Начнём с мавзолея Гур-Эмир, где захоронены выдающийся правитель и воин Тамерлан и его семья. Пройдёмся по площади Регистан, посмотрим на мечеть Биби-Ханум, заглянем в сувенирные лавочки и на Сиабский базар — крупнейший и старейший рынок города, насыщенный ароматами специй и фруктов.

Полюбуемся видом на бесконечные холмы, которые являются колыбелью истории Самарканда. На них расположен ансамбль мавзолеев Шахи Зинда с могилой двоюродного брата пророка Мухаммеда и улица мавзолеев женской линии династии Тимура. Посетим обсерваторию Улугбека, внука Амира Тимура, и посмотрим на единственный сохранившийся инструмент для изучения звёзд.

А вечером вас ждёт погружение в гастрономический мир — будем готовить самаркандский плов в гостях у местной семьи. Хозяйка расскажет вам, какие разновидности этого блюда распространены в стране и в чём их различия, поделится секретами пропорций и ингредиентов, чтобы вы смогли угостить близких пловом по этому рецепту уже у себя дома.

Знакомство с Самаркандом и кулинарный мастер-классЗнакомство с Самаркандом и кулинарный мастер-классЗнакомство с Самаркандом и кулинарный мастер-классЗнакомство с Самаркандом и кулинарный мастер-классЗнакомство с Самаркандом и кулинарный мастер-классЗнакомство с Самаркандом и кулинарный мастер-классЗнакомство с Самаркандом и кулинарный мастер-классЗнакомство с Самаркандом и кулинарный мастер-класс
4 день

Отъезд

Сегодня до 12:00 можно остаться в отеле, после — трансфер в аэропорт.

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Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Бухара, аэропорт, утро
Завершение: Самарканд, аэропорт, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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