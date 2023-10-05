Встречаемся и едем в отель, после размещения в котором у вас будет время немного отдохнуть, а в 11:30 отправляемся знакомиться с древнейшим городом Центральной Азии. Начнём нашу почти полностью пешеходную экскурсию с посещения мавзолея Саманидов 9-го века — вы узнаете его историю и полюбуетесь ажурным декором из желтоватого камня. Затем посмотрим на мавзолей Чашма-Айюб, пройдёмся по базару специй, увидим мечеть Боло-хауз.

Побываем в крепости Арк 4-го века и прогуляемся по площади Пои-Калян с архитектурным ансамблем из трёх древних сооружений. В торговых куполах вы сможете купить на память изделия из шёлка, вышивку и много другое.

Осмотрим медресе Улугбека и медресе Абдуллазиз-хана. После дойдём до главной площади старой части города — Ляби-Хауз, в центре которой — водоём, окружённый строениями 17-го века. Здесь же можно будет выпить ароматного чая и отведать национальные блюда.