Познакомиться с историей архитектурных ансамблей и узнать рецепт самаркандского плова
Прогуляетесь по главным площадям городов и заглянете на аутентичные базары, пахнущие специями и фруктами. Пленитесь узорами и мозаикой на фасадах древнейших сооружений и восхититесь мастерством зодчих.
Мы побываем на ужине у местной семьи, хозяюшка научит вас готовить ключевое узбекское блюдо и расскажет, какие бывают разновидности плова и в чём их отличия.
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даты
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 10 лет.
Программа тура по дням
Экскурсия по Бухаре
Встречаемся и едем в отель, после размещения в котором у вас будет время немного отдохнуть, а в 11:30 отправляемся знакомиться с древнейшим городом Центральной Азии. Начнём нашу почти полностью пешеходную экскурсию с посещения мавзолея Саманидов 9-го века — вы узнаете его историю и полюбуетесь ажурным декором из желтоватого камня. Затем посмотрим на мавзолей Чашма-Айюб, пройдёмся по базару специй, увидим мечеть Боло-хауз.
Побываем в крепости Арк 4-го века и прогуляемся по площади Пои-Калян с архитектурным ансамблем из трёх древних сооружений. В торговых куполах вы сможете купить на память изделия из шёлка, вышивку и много другое.
Осмотрим медресе Улугбека и медресе Абдуллазиз-хана. После дойдём до главной площади старой части города — Ляби-Хауз, в центре которой — водоём, окружённый строениями 17-го века. Здесь же можно будет выпить ароматного чая и отведать национальные блюда.
Дворец Ситораи-Мохи-Хосса, комплекс Бахауддина Накшбанди, переезд в Самарканд
Сегодня после завтрака вы познакомитесь с достопримечательностями пригородов. Посетим дворец Ситораи-Мохи-Хосса – летнюю резиденцию последнего бухарского эмира – и мемориальный комплекс Бахауддина Накшбанди. После сядем на поезд и отправимся в Самарканд (в пути – около 1,5 часов). По прибытии разместимся в отеле и отохнём.
Знакомство с Самаркандом и кулинарный мастер-класс
Позавтракав, в 10:00 отправляемся исследовать город, некогда внушавший страх и вызывавший восхищение завоевателей. Все памятники Самарканда датируются 14-17 веками, а минимальная высота каждого сооружения составляет 20 метров. Начнём с мавзолея Гур-Эмир, где захоронены выдающийся правитель и воин Тамерлан и его семья. Пройдёмся по площади Регистан, посмотрим на мечеть Биби-Ханум, заглянем в сувенирные лавочки и на Сиабский базар — крупнейший и старейший рынок города, насыщенный ароматами специй и фруктов.
Полюбуемся видом на бесконечные холмы, которые являются колыбелью истории Самарканда. На них расположен ансамбль мавзолеев Шахи Зинда с могилой двоюродного брата пророка Мухаммеда и улица мавзолеев женской линии династии Тимура. Посетим обсерваторию Улугбека, внука Амира Тимура, и посмотрим на единственный сохранившийся инструмент для изучения звёзд.
А вечером вас ждёт погружение в гастрономический мир — будем готовить самаркандский плов в гостях у местной семьи. Хозяйка расскажет вам, какие разновидности этого блюда распространены в стране и в чём их различия, поделится секретами пропорций и ингредиентов, чтобы вы смогли угостить близких пловом по этому рецепту уже у себя дома.
Отъезд
Сегодня до 12:00 можно остаться в отеле, после — трансфер в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Бухара, аэропорт, утроЗавершение: Самарканд, аэропорт, после 12:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.