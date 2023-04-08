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Что вас ожидает:
- Культовые сооружения
- Жилые каарталы
- Старые дома
- Ремесленные мастерские
- Площади
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Знакомство с городом, который живёт своей жизнью на протяжении 26 веков через его людей, кварталы, обряды и традиции и через его монументы с многовековой историей. Город, который видел очень многое на своём пути, являясь свидетелем огромного количества событий хранит океан тайн и загадок. Именно эти тайны и манят в Бухару огромное количество гостей, за новыми эмоциями и приключениями
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги профессионального гида
- Что не входит
- Стоимость входных билетов в музеи на объекты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Лобби отеляЗавершение: Площадь ляби хауз или возвращение в отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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