Тайны улиц Бухары

Описание
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Тайны улиц Бухары
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Что вас ожидает:

  • Культовые сооружения
  • Жилые каарталы
  • Старые дома
  • Ремесленные мастерские
  • Площади
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Знакомство с городом, который живёт своей жизнью на протяжении 26 веков через его людей, кварталы, обряды и традиции и через его монументы с многовековой историей. Город, который видел очень многое на своём пути, являясь свидетелем огромного количества событий хранит океан тайн и загадок. Именно эти тайны и манят в Бухару огромное количество гостей, за новыми эмоциями и приключениями

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального гида
Что не входит
  • Стоимость входных билетов в музеи на объекты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Лобби отеля
Завершение: Площадь ляби хауз или возвращение в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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