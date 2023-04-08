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Описание

Знакомство с городом, который живёт своей жизнью на протяжении 26 веков через его людей, кварталы, обряды и традиции и через его монументы с многовековой историей. Город, который видел очень многое на своём пути, являясь свидетелем огромного количества событий хранит океан тайн и загадок. Именно эти тайны и манят в Бухару огромное количество гостей, за новыми эмоциями и приключениями