Знаменитый Минаре Калян, крепость правителя Бухары — Арк, торговые купола, оказавшие влияние на торговые отношения во времена Шёлкового пути и атмосферные улочки старого города с ароматом специй ожидают вас.
Бухара — красивейшая жемчужина Востока возрастом свыше 2500 лет. Город, хранящий множество тайн и легенд, с которыми я вас ознакомлю во время нашего тура.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде, удобную обувь и возьмите с собой солнцезащитные очки.
Цены на экскурсию
Для группы 1-10 человек
Билет
$66
Ответы на вопросы
Что входит
Профессиональный
сертифицированный гид с опытом работы свыше 20 лет говорящий на русском языке.
Что не входит
Входные билеты в достопримечательности /музеи (в среднем $2 с каждого гостя)
Обед — я покажу вам лучшие кафе/рестораны с национальной или европейской кухней (в среднем $8 за гостя)
Где начинаем и завершаем
Начало: Мавзолей Саманидов в парке Исмаила Самоний, Бухара
Завершение: Ляби Хауз, в центре старого города Бухары
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00 или 10:00 утра
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.