Знакомство с культурой и традициями Бухары от А до Я

Во время авторского тура по Бухаре, вы познакомитесь с историей, культурой и традициями города...

Во время авторского тура по Бухаре, вы познакомитесь с историей, культурой и традициями города времён до Эмирата, СССР и наших дней.
Знакомство с культурой и традициями Бухары от А до Я
Знакомство с культурой и традициями Бухары от А до Я
Знакомство с культурой и традициями Бухары от А до Я
Знакомство с культурой и традициями Бухары от А до Я
Знакомство с культурой и традициями Бухары от А до Я
Знакомство с культурой и традициями Бухары от А до Я

Что вы увидите 🤩

  • Экскурсионная программа состоит из посещения:
  • Мавзолея Саманидов
  • Мавзолея Чашма-Аюб
  • Мечети Боло-Хауз
  • Крепости Арк
  • Минарета Калян
  • Торговых куполов
  • Мечети Калян и медресе Мири-Араб
  • Медресе Улугбека
  • Медресе Абдулазиз-хана
  • Мечети Магоки-Аттори
  • Комплекс Ляби-Хауз
  • Мазар Турк-и Джанди

Что вас ожидает:

  • Знаменитый Минаре Калян, крепость правителя Бухары — Арк, торговые купола, оказавшие влияние на торговые отношения во времена Шёлкового пути и атмосферные улочки старого города с ароматом специй ожидают вас.
  • Бухара — красивейшая жемчужина Востока возрастом свыше 2500 лет. Город, хранящий множество тайн и легенд, с которыми я вас ознакомлю во время нашего тура.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде, удобную обувь и возьмите с собой солнцезащитные очки.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Билет
$66

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональный
  • сертифицированный гид с опытом работы свыше 20 лет говорящий на русском языке.
Что не входит
  • Входные билеты в достопримечательности /музеи (в среднем $2 с каждого гостя)
  • Обед — я покажу вам лучшие кафе/рестораны с национальной или европейской кухней (в среднем $8 за гостя)
Где начинаем и завершаем
Начало: Мавзолей Саманидов в парке Исмаила Самоний, Бухара
Завершение: Ляби Хауз, в центре старого города Бухары
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00 или 10:00 утра
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно в 09:00 или 10:00 утра

Тимур А.
Тимур А.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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