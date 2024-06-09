5 дней
Культурный трип в Узбекистан: мастерские, арт-галерея и бумажная фабрика
Приготовить лепёшку из тандыра своими руками и проехаться по Бухаре, Самарканду и Ташкенту
Начало: Аэропорт Бухары, время встречи зависит от прибытия...
4 сен в 08:00
11 сен в 08:00
$500 за человека
7 дней
Сквозь эпохи и культуры: из Бухары в Ташкент в компании фотографа и местных гидов
Исследовать популярные и малоизвестные локации, познакомиться с ремёслами и прожить день кочевника
Начало: Аэропорт Бухары, время зависит от вашего рейса
$1 190 за человека
5 дней
Новогодние праздники 2 в 1: тур по Бухаре и Самарканду
Познакомиться с народными ремёслами, домчать до Самарканда на Афросиабе и встретить Новый год
Начало: Аэропорт Бухары, время зависит от времени вашего п...
30 дек в 13:00
$1 052 за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана9 июня 2024Спасибо, что сделали для меня индивидуальную программу, только почему-то она не соответствовала изначально заявленной. Наверное, никто не позаботился её обновить.
- ССветлана24 января 2024Впечатления от страны самые прекрасные! Особенно от людей, искренних и всегда готовых помочь. Спасибо, конечно, Владимиру за предложенный тур (это
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Бухара»
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