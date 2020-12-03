Как добраться до Ферганы на самолёте
В Фергане 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Fergana Airport» вам не избежать
Список аэропортов Ферганы
- Фергана FEGFergana Airport
Самые дешёвые билеты в Фергану из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|03.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|10 765
|4ч 20м
|09.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|12 388
|17ч 25м (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇷🇺Казани
|13 488
|21ч 45м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|14 146
|11ч 30м (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|14 509
|55ч 45м (⇵2)
|24.12.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|14 820
|11ч 15м (⇵1)
|20.12.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|14 852
|21ч 10м (⇵1)
|28.12.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|15 540
|3ч 5м
|15.12.2020
|из 🇱🇻Риги
|15 567
|40ч 45м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇷🇺Самары
|15 711
|11ч 35м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Уфы
|16 942
|41ч 10м (⇵2)
|26.11.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|17 824
|19ч 50м (⇵2)
|27.12.2020
|из 🇷🇺Томска
|17 845
|25ч 5м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Сургута
|18 520
|44ч 25м (⇵2)
|19.11.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|18 990
|30ч 5м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|20 266
|41ч 40м (⇵2)
|18.11.2020
|из 🇷🇺Ноябрьска
|20 623
|47ч 5м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Благовещенска
|21 173
|50ч 25м (⇵2)
|10.12.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|21 799
|23ч 10м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|22 236
|44ч 15м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Магадана
|22 650
|54ч 5м (⇵2)
|25.11.2020
|из 🇷🇺Камчатки
|22 847
|52ч 55м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|23 385
|23ч 20м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|24 267
|18ч 15м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇷🇺Южно-Сахалинска
|24 551
|37ч 20м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|25 782
|19ч 50м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Нижневартовска
|27 153
|7ч 30м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|27 544
|40ч 35м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇷🇺Читы
|28 518
|10ч 30м (⇵1)
|08.01.2021
|из 🇺🇿Ташкента
|33 490
|14ч 55м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Нового Уренгоя
|34 476
|54ч 35м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|34 638
|18ч 25м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|34 956
|55ч (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Омска
|36 262
|20ч 55м (⇵1)
|20.10.2020
|из Ялты
|37 220
|43ч 10м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Ульяновска
|37 877
|34ч 10м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|46 148
|53ч 35м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|54 870
|31ч 55м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Якутска
|71 282
|50ч 50м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|77 190
|44ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Ферганы
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Ферганы, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Стамбул и Москва
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