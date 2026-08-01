Индивидуальная
до 10 чел.
Дегустация вин в сердце Ферганы (18+)
Пройти весь путь вина: от солнечных гроздей винограда до изысканного напитка в бокале
Начало: На ул. Фаробий
Завтра в 10:00
22 авг в 10:00
от $100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Коканд, Риштан и Маргилан: история и ремёсла Ферганской долины
Дворец, керамическая мастерская и шёлковая фабрика - из Ферганы
Начало: На улице Фаробий
Завтра в 08:00
22 авг в 08:00
от $180 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
В Маргилан, столицу шёлка - из Ферганы
Познакомиться с локальными ремёслами и раскрыть секреты производства
Завтра в 09:30
22 авг в 09:00
от $138 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Фергане в категории «Летние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фергане
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Фергане в августе 2026
Сейчас в Фергане в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 180. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Фергане (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Летние», 2 ⭐ отзыва, цены от $100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь