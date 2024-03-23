Погрузиться в культуру через общение с местными и национальную кухню и посетить предприятия
Посетим 8 городов и увидим все значимые локации Ферганской долины от дворца хана Худояра до современных построек.
Попробуем самый вкусный плов в Узбекистане и каждый день будем наслаждаться блюдами национальной кухни в ресторанах.
Побываем на дегустации вина и на предприятии органической продукции, известном своими лавандовыми полями. А жить будем в комфортном отеле с бассейном.
мар
мар
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$600
Описание
Организационные детали
Тур проводится индивидуально только для вашей компании.
Программа тура по дням
Рады видеть вас в Узбекистане
Наш водитель встретит вас в аэропорту Ферганы в 15:45 и отвезёт в отель. После размещения — отдых и ужин.
Достопримечательности Коканда, национальная кухня и предприятие с лавандовыми полями
Время завтраков всё путешествие будет варьироваться от 07:30 до 09:00. После чего на каждый день запланирована насыщенная программа.
Сегодня мы отправимся в Коканд, где посетим дворец последнего кокандского хана Худояра. Дворцовый комплекс, построенный в конце 19 века и телепортирующий своим обликом в восточные сказки, впечатлит вас своим величием, богатством орнаментов, пёстрыми красками и площадью в 4 гектара. На данный момент, внутри располагается краеведческий музей. Затем прогуляемся к площади Чорсу, чтобы рассмотреть главную соборную мечеть города — Джами. Она известна своими 98-ю неповторяющимися колоннами. Остановимся на обед в кафе «Урда», где обязательно попробуем традиционные блюда.
Во второй половине дня вы ещё больше погрузитесь в годы Кокандского ханства, увидите: медресе Норбутабия, мавзолей Мадарихана, усыпальницу Дахмаи шохон, памятник поэтессе Нодирабегим. Посетим «Музей великих мыслителей», в котором представлены рукописи выдающихся деятелей Центральной Азии. Отправимся на предприятие, известное своими лавандовыми полями и производством продуктов здорового питания, лекарственных препаратов и натуральной косметики — «Мехригиё».
Вечером вернёмся в отель. Отдохнём и к 20:00 соберёмся в ресторане «Вайн Гарден».
Маргилан, Риштан, самый вкусный плов и производства Узбекистана
После завтрака отправимся на юго-восток Ферганской долины, в предгорья Алайского хребта — Маргилан. Здесь нас интересует фабрика «Ёдгорлик» — единственное предприятие в Центральной Азии, сохранившее уникальный процесс ручного производства шёлка. Увидим весь процесс от вытягивания нити из кокона до выпуска готовой продукции. Желающие смогут приобрести шёлковые ковры и золотошвейные изделия эксклюзивного качества.
Посетим архитектурный комплекс Пир-Сиддик, самый древний памятник в Маргилане. Он включает в себя мавзолей, мечеть, минарет и веранду. Зайдём в мавзолей одного из первых проповедников ислама в Центральной Азии — Ходжи-Маггиза. И переедем в Риштан (около 1 часа в пути), где для начала отведаем самого вкусного плова в Узбекистане.
Далее нас ждут в керамической студии Рустама Усманова. Здесь мы увидим процесс изготовления изысканных изделий. Заедем на страусиную ферму и посетим мечеть Ходжа Илгор.
Вечером вернёмся в отель. Поужинаем в кафе «Ансор» и прогуляемся по парку «Сайилгох».
В гости к семье канатоходца в Мармахат и достопримечательности Андижана
Сегодня нас ждут в гости в Мархамате. Познакомимся с семьёй потомственного канатоходца Муротали Гозиева. Хозяева проведут экскурсию по дому-саду, покажут коллекцию предметов домашней утвари и народного хозяйства. И, конечно, не обойтись без представления канатоходцев и чаепития!
Направляемся далее в Андижан, где прогуляемся в огромном парке на 357 гектаров. На территории расположена статуя Бобура, музей «Бобур и мировая культура», символическая гробница Бобура и километровая канатная дорога. Увидим редкие рукописи и исторические артефакты. Посетим Андижанский зоопарк, который богат декоративными тенистыми деревьями и является домом для 100 видов диких животных. Пообедаем в кафе «Хумоюн».
Продолжим знакомиться с культурой и историей Узбекистана в Андижанском областном музее, хранящем свыше 110 тысяч экспонатов. Рассмотрим архитектуру нового торгового центра «Navruz Mall», построенном в марокканском стиле и сочетающем в себе национальную самобытность и современность.
К 19:00 вернёмся в отель. А в 20:00 соберёмся на ужин в чайхане «Шедевр».
Древний Ахсикент, плов и ремёсла Чуста и парк аттракционов в Намангане
После завтрака выезжаем в Ахсикент — древнее городище на правом берегу Сырдарьи. В 10-13 веках Ахсикент был одним из крупнейших городов Ферганской долины. Пережил монгольское нашествие, а в начале 17 века полностью был разрушен землетрясением. Посетим Новый Ахсикент, рассмотрим его достопримечательности и зайдём в этнографический музей. Переедем в Чуст, где остановимся на обед в 7-ярусной чайхане «Махмуджон ота», попробуем местный плов.
Во второй половине дня вы сможете самостоятельно прогуляться по парку. После чего в 14:00 мы начнём знакомиться с центром традиционных художественных ремёсел. Особую известность Чусту принесли ножи и вышивка. Узнаем обо всём этом поподробнее в мастерской Баходиржона Мамажанова, сузангара (мастера) в 8 поколении, и в мастерской по вышивке национальных чустских тюбетеек Шаходатхон Тоштилляевой.
Совсем рядом находится город Наманган, где реализовали самый масштабный проект развлекательного комплекса с уникальными современными аттракционами, большинство из которых не имеют аналогов в Центральной Азии — «Долина Легенд». Здесь у вас будет свободное время. Затем вернёмся в отель и поужинаем в ресторане при нём.
Конный комплекс, винное предприятие и дегустация
Сегодня посетим конный комплекс «Водий Тулпорлари», который занимается расширением племенного поголовья лошадей породы карабаир, организует конные соревнования и учебные курсы по верховой езде, проводит научные исследования по разведению племенных пород. Затем заедем на предприятие «Вайн Гарден», где нас проведут экскурсию с посещением винного погреба и дегустацией.
После обеда в кафе «Оху» проводим вас в аэропорт Ферганы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Фергана, 15:45Завершение: Аэропорт Фергана, 14:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.