Путешествуя по Ферганской долине, вы ознакомитесь с особенностями узбекского народа: с его культурой, традициями, обычаями, гостеприимством, повседневной жизнью, кухней, базарами, ремеслом, архитектурой, своеобразной природой.
За три дня вы увидите множество знаменитых достопримечательностей и узнаете богатую историю этой необыкновенной страны.
За три дня вы увидите множество знаменитых достопримечательностей и узнаете богатую историю этой необыкновенной страны.
Ближайшие даты:
29
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30
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Коканд:
- Бывший ханский дворец Урда
- Площадь Чорсу
- Мечеть Джами
- Медресе Нарбута-бия
- Риштан:
- Дом мастера керамики
- Фергана:
- Дом военного губернатора
- Первая мужская гимназия
- Городской парк
- Мариинское училище
- Главная площадь города
- Памятник великому ученому Ахмаду аль-Фергани
- Маргилан:
- Ручное производство тканей
- Медресе Саид Ахмад-Ходжа XIX века
- Наманган:
- Мечеть Ходжа Амина XIII века
- Медресе Мулло Кыргыз
- Парк развлечений, где ежегодно проводится Международный фестиваль цветов.
- Колоритный базар Чорсу
- Чуст:
- Производство ремесел
- Городище Ахсикент:
- Археологический объект, где ведутся раскопки
Описание
Вас ждет удивительное трехдневное путешествие по Ферганской долине, полное ярких впечатлений и удивительных открытий! Наш маршрут День 1: Коканд – Риштан – Фергана; День 2: Фергана – Маргилан – Наманган; День 3: Наманган – Чуст – Ахсикент – Фергана. Программа тура представлена ниже, знакомьтесь! Важно знать: Тур возможно провести для большего количества человек, но цена, соответственно, будет другой. Пишите пожелания при бронировании, пожалуйста.
Ежедневно в 9:00, по договоренности
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Проживание с завтраком.
- Входные билеты
- Что не входит
- Обеды и ужины
- Прочие личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По договоренностиЗавершение: Фергана
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 9:00, по договоренностиЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Важная информация
- Спасибо за выбор этой экскурсии!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.