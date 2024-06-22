8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворец хивинских ханов и древние крепости за 1 день
Приглашаем прикоснуться к истории Хорезма! Посетите дворец хивинских ханов и древние крепости, сохранившиеся с времён Великого шёлкового пути
Начало: Хива, Ургенч
Завтра в 08:30
8 авг в 08:30
€174 за всё до 4 чел.
3.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Хива - город историй: групповая экскурсия по древнему городу
На прогулке по Хиве вы услышите о прошлом и настоящем города, посетите крепость Ичан-Кала, Дворец Хана и другие уникальные места
Начало: Возле крепости Ичан-Кала
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€30 за человека
3.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Хорезм - земля тысячи оазисов (экскурсия на вашем или арендованном транспорте)
Погрузитесь в богатую историю Хорезма, посетив древние крепости Аяз-Кала и Топрак-Кала. Узнайте о значении этих сооружений и их роли в истории региона
Начало: У вашего отеля
8 авг в 10:00
9 авг в 10:00
€80 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VVadim22 июня 2024Достонбек - организовал шикарную экскурсию: познавательную и яркую. Он сам очень обаятельный, эрудированный и внимательный человек с безупречным русским языком
- ККотэ9 июня 2024Достонбек - отличный гид! Пожалуй, сложно представить себе человека, который смог бы так хорошо и интересно представить туристу свой родной
- ДДенис29 мая 2024Достонбек отличный гид с отличным знанием русского языка и просто хороший человек!
- ААртем28 апреля 2024Интересная поездка для разбавления Хивы
Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «Что ещё посмотреть»
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Сколько стоит экскурсия по Хиве в августе 2024
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