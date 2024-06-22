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город. Все последовательно и детально рассказывает, отвечает на вопросы. Спасибо за чудесные фотки, приятные эмоции и новые знания. Моё любимое:"Гарем в прежние времена был хорошим социальным лифтом") Также отдельно хочу поблагодарить гида за рекомендации ресторанов, блюд и достопримечательностей, которые не входят в экскурсию. Обязательно еще вернусь в Хиву😊