7 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы
Погрузитесь в историю Хорезма через экскурсию по древним крепостям пустыни Кызылкум из Хивы. Узнайте о жизни и традициях древнего государства
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$164 за всё до 8 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Через пустыни - к древним крепостям Хорезма
Погрузитесь в историю Хорезма, посетив его главные крепости. Откройте для себя тайны древних цивилизаций и насладитесь видами пустынь
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
$219 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворец хивинских ханов и древние крепости за 1 день
Приглашаем прикоснуться к истории Хорезма! Посетите дворец хивинских ханов и древние крепости, сохранившиеся с времён Великого шёлкового пути
Начало: Хива, Ургенч
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
$190 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна26 мая 2024Все прошло отлично
- ААртем28 апреля 2024Интересная поездка для разбавления Хивы
Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «Однодневные»
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Сколько стоит экскурсия по Хиве в августе 2024
Сейчас в Хиве в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 164 до 219. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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