Найдено 3 экскурсии в категории « Однодневные » в Хиве на русском языке, цены от $164. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хиве Древние крепости пустыни Кызылкум из Хивы Через пустыни - к древним крепостям Хорезма Дворец хивинских ханов и древние крепости за 1 день В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Хиве в августе 2024 Сейчас в Хиве в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 164 до 219. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5

Экскурсии на русском языке в Хиве (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 34 ⭐ отзыва, цены от $164. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь