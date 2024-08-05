8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Затерянный Хорезм и загадки древних крепостей
Индивидуальная экскурсия по западному Узбекистану. Посетите Аяз-Калу, Топрак-Калу и Кызыл-Калу, узнайте тайны древних крепостей и почувствуйте дух зороастризма
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 09:00
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
$160 за всё до 4 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерняя экскурсия по Хиве: Ичан-Кала, Пахлаван Махмуд и другие
Погрузитесь в атмосферу вечерней Хивы и узнайте её богатую историю. Прогулка по Ичан-Кале, посещение дворцов и мечетей оставят незабываемые впечатления
Начало: Комплекс Ичанкала у ворот Ата Дараваза
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$45 за человека
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная экскурсия по древним крепостям пустыни Кызылкум из Хивы
Индивидуальная экскурсия по древним крепостям Хорезма. Откройте для себя Кызыл-Кала, Топрак-Кала и Аяз-Кала среди песков Кызылкума и Каракума
Начало: Ваш отель
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Волшебная Хива - ожившая восточная сказка
Прогуляйтесь по древним улицам Хивы и оцените целостность архитектурного ансамбля. Узнайте, почему Хива - город мастеров резьбы по дереву
Начало: У ворот Ичан Калы Ата Дарваза
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$40 за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворец хивинских ханов и древние крепости за 1 день
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по Хорезму. Вы увидите крепости Кызын-Кала, Топрак-Кала и Аяз-Кала, а также дворец хивинских ханов 19 века
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
$180 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «Популярные экскурсии»
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