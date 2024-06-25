3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Хива - наследница великой эпохи: индивидуальная экскурсия
Погружение в эпоху могущественных ханов и Великого шелкового пути. Прогулка по древним улочкам Хивы, ароматы пряностей, легенды Хорезма и дворец Таш-Хаули
Начало: У крепости Ичан-Кала
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€77 за всё до 5 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Хива - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Фантастически колоритный город Хива ждёт вас! Откройте его величественные медресы, минареты и дворцы, узнайте о традициях и истории Великого шёлкового пути
Начало: Ичан-Кала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€70 за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Древняя Хива - тысячелетняя история
Прогуляйтесь по древним улицам Хивы, оцените архитектурный ансамбль, посетите дворцы, мавзолей и мечеть. Узнайте, почему Хива - город мастеров резьбы по дереву
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
€70 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППетр25 июня 2024Салем! Если Дадахон будет продолжать свою работу, скоро возвращюс в Хиву.
- ААркадий7 июня 2024Спасибо большое Дадахону. Было интересно, а Хива - действительно восточная сказка. У нас это был последний город в Узбекистане и
- ЛЛариса6 июня 2024Заказывали с мужем в мае экскурсию по старому городу в Хиве у Дадахона. Он встретил нас у нашей гостиницы в
- ААнна18 мая 2024Экскурсия была интересная, достаточно наполненная. Гид хорошо говорит по-русски, с приятным чувством юмора)))
- ММихаил3 мая 2024Хива - крайне интересное и уникальное место сама по себе. А Тимур позволил нам взглянуть за туристическую картинку и узнать
- ВВероника30 апреля 2024Отличная экскурсия! Очень познавательно и интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «Все»
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