Все – экскурсии в Хиве

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Хиве на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Хива - наследница великой эпохи
Пешая
99 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Хива - наследница великой эпохи: индивидуальная экскурсия
Погружение в эпоху могущественных ханов и Великого шелкового пути. Прогулка по древним улочкам Хивы, ароматы пряностей, легенды Хорезма и дворец Таш-Хаули
Начало: У крепости Ичан-Кала
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
77 за всё до 5 чел.
Хива - восточная сказка
Пешая
112 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Хива - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Фантастически колоритный город Хива ждёт вас! Откройте его величественные медресы, минареты и дворцы, узнайте о традициях и истории Великого шёлкового пути
Начало: Ичан-Кала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
70 за всё до 6 чел.
Древняя Хива - тысячелетняя история
Пешая
3 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Древняя Хива - тысячелетняя история
Прогуляйтесь по древним улицам Хивы, оцените архитектурный ансамбль, посетите дворцы, мавзолей и мечеть. Узнайте, почему Хива - город мастеров резьбы по дереву
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
70 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Петр
    25 июня 2024
    Хива - восточная сказка
    Салем! Если Дадахон будет продолжать свою работу, скоро возвращюс в Хиву.
  • А
    Аркадий
    7 июня 2024
    Хива - восточная сказка
    Спасибо большое Дадахону. Было интересно, а Хива - действительно восточная сказка. У нас это был последний город в Узбекистане и
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    очень атмосферно и уютно вышло. Мы посмотрели много интересных зданий, улочек и музеев вместе с Дадахоном. Ребенку тоже очень понравилось. Рекомендую погулять и насладиться с былым величием Хивинского царства, это очень интересно

  • Л
    Лариса
    6 июня 2024
    Хива - восточная сказка
    Заказывали с мужем в мае экскурсию по старому городу в Хиве у Дадахона. Он встретил нас у нашей гостиницы в
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    назначенное время (мы жили в отеле прямо в старом городе внутри). Пешая экскурсия была в комфортном темпе, мы посетили все значимые места и еще больше. На все свои вопросы получали ответ. Прекрасный рассказчик с чувством юмора. Дадахон не историк, но очень хорошо знает материал и рассказывает с интересом и любовью к этому месту. Мне очень понравилось что не было навязывания покупок в торговых лавках, наоборот были дельные советы что где можно купить, если надо, а что ни в коем случае. Советы по кухне и местам для ужина. Спасибо ему огромное за проведенное время и массу интересной информации. Очень советую этого гида. Заказывайте экскурсии у него - не пожалеете!!!!!!

  • А
    Анна
    18 мая 2024
    Хива - наследница великой эпохи
    Экскурсия была интересная, достаточно наполненная. Гид хорошо говорит по-русски, с приятным чувством юмора)))
  • М
    Михаил
    3 мая 2024
    Хива - наследница великой эпохи
    Хива - крайне интересное и уникальное место сама по себе. А Тимур позволил нам взглянуть за туристическую картинку и узнать
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    больше про историю города, быт и нравы Хивинского (Хорезмского) ханства и жизнь современных хорезмийцев. У Тимура отличные навыки рассказчика, он харизматичен и отлично умеет шутить. И конечно же он много знает о Хиве. Было приятно побродить с ним по историческим улицам, заглянуть во дворцы, медресе и гарем. Тимур также очень заботливый гид, он всегда искал для нас скамейки в тени, чтобы мы могли с комфортом послушать его рассказ, за что ему большое спасибо. Экскурсии, однако, немного не хватает структуры. После нее не складывается целостной картинки Ичан-Калы. Остается ощущение, что даже внутри крепости есть еще множество интересных мест, которые не были посещены и осмотрены. Немного не хватило глубины и увлеченности темой со стороны Тимура. Отдельное спасибо Тимуру за помощь с бронированием ресторана на ужин, он оказался действительно хорошим!

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  • В
    Вероника
    30 апреля 2024
    Хива - наследница великой эпохи
    Отличная экскурсия! Очень познавательно и интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Хиве в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Хиве в августе 2024
Сейчас в Хиве в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 77. Туристы уже оставили гидам 214 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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