Летим в Нукус

Как добраться до Нукуса на самолёте

В Нукусе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Nukus Airport» вам не избежать

Список аэропортов Нукуса

  1. Нукус NCU
    Nukus Airport

Самые дешёвые билеты в Нукус из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
21.10.2020из 🇺🇿Ташкента5 1871ч 40м
12.01.2021из 🇷🇺Москвы17 8503ч 20м
20.10.2020из 🇰🇿Алматы34 14229ч 55м (⇵2)
19.10.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга35 32933ч 30м (⇵2)
22.10.2020из 🇰🇿Актау37 55111ч 15м (⇵2)
20.10.2020из 🇰🇿Атырау40 48250ч 5м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Самары42 23147ч 25м (⇵2)
18.10.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)46 28931ч 55м (⇵2)
15.10.2020из 🇰🇬Оша77 94959ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Нукуса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Алматы и Ташкент

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Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Нукуса