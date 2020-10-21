Как добраться до Нукуса на самолёте
В Нукусе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Nukus Airport» вам не избежать
Список аэропортов Нукуса
- Нукус NCUNukus Airport
Самые дешёвые билеты в Нукус из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|21.10.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|5 187
|1ч 40м
|12.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|17 850
|3ч 20м
|20.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|34 142
|29ч 55м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|35 329
|33ч 30м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇰🇿Актау
|37 551
|11ч 15м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇰🇿Атырау
|40 482
|50ч 5м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|42 231
|47ч 25м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|46 289
|31ч 55м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇰🇬Оша
|77 949
|59ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Нукуса
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Нукуса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Алматы и Ташкент
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