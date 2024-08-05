6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Самарканд «Рим Востока»: архитектура и горы
Начало: По договорённости
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
$120 за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Самарканда в Шахрисабз
Начало: Ваш адрес
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
$200 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Шахрисабз и великие памятники династии Тимуридов
Начало: Ваш отель
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
$140 за всё до 4 чел.
8 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Из древнего Самарканда в древний Шахрисабз
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Расписание: По договорённости.
Завтра в 15:00
6 авг в 10:00
$135 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Экскурсии и походы в горы»
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