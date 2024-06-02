13 часов
Индивидуальная
В горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено)
Проведите два незабываемых дня в горах Узбекистана, окунувшись в жизнь пастуха. Вас ждут перевалы, горные сёла и выпас скота с местными жителями
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €230 за человека
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
На озеро Айдаркуль из Самарканда
Искупаться в одном из крупнейших озёр страны и посетить старинный город Нурата за 1 день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€190 за всё до 3 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Петроглифы, ночь в юртах и отдых на озере Айдаркуль: двухдневная поездка
Побывать на земле кочевников, послушать песни акына у костра и полюбоваться звёздным небом пустыни
12 авг в 09:00
23 сен в 09:00
€380 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- LLydia2 июня 2024Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018. Живописные пейзажи, веселая компания и вкусная еда. И плюсом мы посетили дополнительные места по дороге, которые не планировали и покатались на корабле по водохранилищу. Рекомендую
- ННикита26 марта 2024Отличная экскурсия, много красивых мест. Проживание в хорошей семье, хорошо кормят. Гиды показали и провели во все дополнительные интересующие нас
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Однодневные»
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Сколько стоит экскурсия по Самарканду в августе 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 190 до 380. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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