Однодневные – экскурсии в Самарканде

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Самарканде на русском языке, цены от €190. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
В горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено)
На машине
2 отзыва
13 часов
Индивидуальная
В горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено)
Проведите два незабываемых дня в горах Узбекистана, окунувшись в жизнь пастуха. Вас ждут перевалы, горные сёла и выпас скота с местными жителями
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 230 за человека
На озеро Айдаркуль из Самарканда
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
На озеро Айдаркуль из Самарканда
Искупаться в одном из крупнейших озёр страны и посетить старинный город Нурата за 1 день
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
190 за всё до 3 чел.
Петроглифы, ночь в юртах и отдых на озере Айдаркуль: двухдневная поездка
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Петроглифы, ночь в юртах и отдых на озере Айдаркуль: двухдневная поездка
Побывать на земле кочевников, послушать песни акына у костра и полюбоваться звёздным небом пустыни
12 авг в 09:00
23 сен в 09:00
380 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Lydia
    2 июня 2024
    В горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено)
    Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018. Живописные пейзажи, веселая компания и вкусная еда. И плюсом мы посетили дополнительные места по дороге, которые не планировали и покатались на корабле по водохранилищу. Рекомендую
    Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018Очень аутентичная деревня, погружение в другой мир. Она была закрыта к посещению до 2018
  • Н
    Никита
    26 марта 2024
    В горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено)
    Отличная экскурсия, много красивых мест. Проживание в хорошей семье, хорошо кормят. Гиды показали и провели во все дополнительные интересующие нас
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    места, как по дороге к селу, так и в селе: спуск к водохранилищу, подъём в горы сверх планируемого маршрута, насколько у нас хватило сил. В самом селе достаточно интересных местных мастеров. Бараны паслись без проблем. Берите обувь и штаны, защищающие от небольших колючек в горах

    Отличная экскурсия, много красивых мест. Проживание в хорошей семье, хорошо кормят. Гиды показали и провели воОтличная экскурсия, много красивых мест. Проживание в хорошей семье, хорошо кормят. Гиды показали и провели воОтличная экскурсия, много красивых мест. Проживание в хорошей семье, хорошо кормят. Гиды показали и провели воОтличная экскурсия, много красивых мест. Проживание в хорошей семье, хорошо кормят. Гиды показали и провели воОтличная экскурсия, много красивых мест. Проживание в хорошей семье, хорошо кормят. Гиды показали и провели воОтличная экскурсия, много красивых мест. Проживание в хорошей семье, хорошо кормят. Гиды показали и провели воОтличная экскурсия, много красивых мест. Проживание в хорошей семье, хорошо кормят. Гиды показали и провели воОтличная экскурсия, много красивых мест. Проживание в хорошей семье, хорошо кормят. Гиды показали и провели воОтличная экскурсия, много красивых мест. Проживание в хорошей семье, хорошо кормят. Гиды показали и провели воОтличная экскурсия, много красивых мест. Проживание в хорошей семье, хорошо кормят. Гиды показали и провели во

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В горы с ночёвкой. Жизнь пастуха (всё включено)
  2. На озеро Айдаркуль из Самарканда
  3. Петроглифы, ночь в юртах и отдых на озере Айдаркуль: двухдневная поездка
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Площадь Регистан
  2. Самое главное
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в августе 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 190 до 380. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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