6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Самарканд - сказочный город на Шелковом Пути
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
8 авг в 10:00
$120 за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Самарканд - колыбель цивилизации
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 10:00
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
$130 за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Классический Самарканд на автомобиле
Начало: Отель, вокзал, аэропорт или место по договорённост...
Расписание: Ежедневно по договорённости
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
$180 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий17 мая 2024Очень рекомендуем экскурсию для знакомства с городом и его историей. Шухрат отличный гид, рассказы которого интересны и взрослым, и детям. Время пролетело быстро, перемещение по городу было комфортным, обед вкусным, впечатления незабываемыми, спасибо, Шухрат! 😃
- ЛЛариса17 мая 2024Замечательная экскурсия с замечательным гидом. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Очень профессиональное проведение.
- ООльга11 мая 2024Отличная экскурсия! Увидели и услышали много нового, интересного, загадочного! Очень вежливые, внимательные водитель и ГИД Шухрат. Шухрату отдельная благодарность за его знания, его подачу информации, его вежливость и внимательность
- ИИгорь25 января 2024Посетили две экскурсии с Шухратом! Все очень понравилось. Информативно, интересно, доброжелательно и гостеприимно! Остались очень довольны! Спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Популярные экскурсии»
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