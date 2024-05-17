Д Дмитрий Самарканд - колыбель цивилизации Очень рекомендуем экскурсию для знакомства с городом и его историей. Шухрат отличный гид, рассказы которого интересны и взрослым, и детям. Время пролетело быстро, перемещение по городу было комфортным, обед вкусным, впечатления незабываемыми, спасибо, Шухрат! 😃

Л Лариса Самарканд - колыбель цивилизации Замечательная экскурсия с замечательным гидом. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Очень профессиональное проведение.

О Ольга Самарканд - сказочный город на Шелковом Пути Отличная экскурсия! Увидели и услышали много нового, интересного, загадочного! Очень вежливые, внимательные водитель и ГИД Шухрат. Шухрату отдельная благодарность за его знания, его подачу информации, его вежливость и внимательность