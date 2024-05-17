Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Самарканде на русском языке, цены от $120. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Самарканд - сказочный город на Шелковом Пути
14 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Самарканд - сказочный город на Шелковом Пути
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
8 авг в 10:00
$120 за всё до 3 чел.
Самарканд - колыбель цивилизации
20 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Самарканд - колыбель цивилизации
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 10:00
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
$130 за всё до 3 чел.
Классический Самарканд на автомобиле
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Классический Самарканд на автомобиле
Начало: Отель, вокзал, аэропорт или место по договорённост...
Расписание: Ежедневно по договорённости
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
$180 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    17 мая 2024
    Самарканд - колыбель цивилизации
    Очень рекомендуем экскурсию для знакомства с городом и его историей. Шухрат отличный гид, рассказы которого интересны и взрослым, и детям. Время пролетело быстро, перемещение по городу было комфортным, обед вкусным, впечатления незабываемыми, спасибо, Шухрат! 😃
  • Л
    Лариса
    17 мая 2024
    Самарканд - колыбель цивилизации
    Замечательная экскурсия с замечательным гидом. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Очень профессиональное проведение.
  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    Самарканд - сказочный город на Шелковом Пути
    Отличная экскурсия! Увидели и услышали много нового, интересного, загадочного! Очень вежливые, внимательные водитель и ГИД Шухрат. Шухрату отдельная благодарность за его знания, его подачу информации, его вежливость и внимательность
  • И
    Игорь
    25 января 2024
    Самарканд - сказочный город на Шелковом Пути
    Посетили две экскурсии с Шухратом! Все очень понравилось. Информативно, интересно, доброжелательно и гостеприимно! Остались очень довольны! Спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Популярные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Самарканд - сказочный город на Шелковом Пути
  2. Самарканд - колыбель цивилизации
  3. Классический Самарканд на автомобиле
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9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Площадь Регистан
  2. Самое главное
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в августе 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 180. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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