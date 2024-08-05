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10%
7 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Древний Шахрисабз - родина Тамерлана (из Самарканда)
Отправиться в город, основанный в 8 веке до н. э., оценить его архитектуру и узнать больше о Тимуре
Начало: У вашего отеля в Самарканде
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
80€72 за человека
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40%
3.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Из Самарканда - в Зарафшанский заповедник (в мини-группе)
Среди пейзажей, напоминающих саванну, увидеть оленей и птиц, а также редкие виды растений
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00 и 17:00
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
75€45 за человека
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10%
10 часов
Индивидуальная
Из Самарканда в Бухару - на скоростном поезде «Афросиаб»
Погрузиться в историю и колорит одного из древнейших городов Центральной Азии
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
140€126 за человека
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