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1 чел. По популярности На машине 10% скидка 7 часов Мини-группа до 10 чел. Древний Шахрисабз - родина Тамерлана (из Самарканда) Отправиться в город, основанный в 8 веке до н. э., оценить его архитектуру и узнать больше о Тимуре Начало: У вашего отеля в Самарканде Расписание: ежедневно в 09:00 80 € 72 за человека На машине 40% скидка 3.5 часа Мини-группа до 10 чел. Из Самарканда - в Зарафшанский заповедник (в мини-группе) Среди пейзажей, напоминающих саванну, увидеть оленей и птиц, а также редкие виды растений Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 08:00 и 17:00 75 € 45 за человека На поезде 10% скидка 10 часов Индивидуальная Из Самарканда в Бухару - на скоростном поезде «Афросиаб» Погрузиться в историю и колорит одного из древнейших городов Центральной Азии 140 € 126 за человека Другие экскурсии Самарканда

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Все»

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