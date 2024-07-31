За городом и природа – экскурсии в Самарканде

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Самарканде на русском языке, цены от €45, скидки до 40%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Хафткул: семь удивительных озёр
На машине
скидка
10%
40 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Хафткул: семь удивительных озёр
На западе Таджикистана, в ущелье реки Шинг, находится природный комплекс Хафткул. Путешествие на комфортабельном транспорте к семи уникальным озёрам
6 авг в 07:00
7 авг в 07:00
375338 за всё до 3 чел.
Цветущие горы Самарканда
На машине
60 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тюльпаны и горы Самарканда: уникальное путешествие в деревню Ургут
Откройте для себя красоту весенних тюльпанов и живописные Зеравшанские горы в компании местных жителей
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
от 110 за всё до 2 чел.
Из Самарканда - в Зарафшанский заповедник (в мини-группе)
На машине
скидка
40%
3.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Из Самарканда - в Зарафшанский заповедник (в мини-группе)
Среди пейзажей, напоминающих саванну, увидеть оленей и птиц, а также редкие виды растений
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00 и 17:00
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
7545 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    31 июля 2024
    Цветущие горы Самарканда
    Все просто класс, ребята молодцы, всем рекомендую.
  • Т
    Тарас
    31 июля 2024
    Хафткул: семь удивительных озёр
    Замечательная экскурсия. Организатором все грамотно спланировано, учтены все детали. Остается только любоваться природой. Отдельная благодарность гиду Эркину. Эрудированному, дружелюбному и доброму.
    Замечательная экскурсия. Организатором все грамотно спланировано, учтены все детали. Остается только любоваться природой. Отдельная благодарность гидуЗамечательная экскурсия. Организатором все грамотно спланировано, учтены все детали. Остается только любоваться природой. Отдельная благодарность гидуЗамечательная экскурсия. Организатором все грамотно спланировано, учтены все детали. Остается только любоваться природой. Отдельная благодарность гидуЗамечательная экскурсия. Организатором все грамотно спланировано, учтены все детали. Остается только любоваться природой. Отдельная благодарность гиду
  • D
    DMITRY
    20 июля 2024
    Хафткул: семь удивительных озёр
    Мы благодарим нашего гида за гостеприимство, за интересную экскурсию. Посещение Фанских гор и 7 озер оставили незабываемые впечатления Экскурсия на твёрдую оценку 5
  • Д
    Дарья
    2 июля 2024
    Цветущие горы Самарканда
    Были на экскурсии 29.06.2024г. Погода была +34, но в горах было достаточно комфортно. Забрали нас с отеля. На первом участке
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    экскурсии можно покататься на ослике. Так же вас покормят вкусным обедом. Когда мы были цветов не было, т. к уже не сезон, но все равно было очень живописно и было, что посмотреть. Водитель-гид всегда внимателен. Обувь лучше надевать удобную, придется много ходить. Экскурсия понравилась!

    Были на экскурсии 29.06.2024г. Погода была +34, но в горах было достаточно комфортно. Забрали нас сБыли на экскурсии 29.06.2024г. Погода была +34, но в горах было достаточно комфортно. Забрали нас сБыли на экскурсии 29.06.2024г. Погода была +34, но в горах было достаточно комфортно. Забрали нас сБыли на экскурсии 29.06.2024г. Погода была +34, но в горах было достаточно комфортно. Забрали нас с
  • Ю
    Юлия
    30 июня 2024
    Цветущие горы Самарканда
    Гид чудесный, смешной, интересный 😍 Водитель потрясающий, а как готовит, восторг 🤩 Локация - сказка 🪄 Очень классный получился день, внимательное отношение, возможность выбора 🫶 Мне очень понравилось 😊 спасибо 🙏 ☺️✨
    Гид чудесный, смешной, интересный 😍 Водитель потрясающий, а как готовит, восторг 🤩 Локация - сказка 🪄Гид чудесный, смешной, интересный 😍 Водитель потрясающий, а как готовит, восторг 🤩 Локация - сказка 🪄Гид чудесный, смешной, интересный 😍 Водитель потрясающий, а как готовит, восторг 🤩 Локация - сказка 🪄Гид чудесный, смешной, интересный 😍 Водитель потрясающий, а как готовит, восторг 🤩 Локация - сказка 🪄Гид чудесный, смешной, интересный 😍 Водитель потрясающий, а как готовит, восторг 🤩 Локация - сказка 🪄
  • К
    Кирилл
    27 июня 2024
    Хафткул: семь удивительных озёр
    Хотели бы поблагодарить тебя, Аврам, за эту незабываемую экскурсию. Много, где были, как самостоятельно, так и в составах туристических групп. И
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    вот в первый раз попробовали взять индивидуальную, и поняли, что не ошиблись. От встречи у отеля, интересных разговоров, пикника-сюрприза с фруктами из своего сада и ароматной лепешки из тандыра, до отношения к любым пожеланиям, остановкам в незапланированных местах - все на высоте! Виды фантастические, очень насыщенно и колоритно, кадры и видео пересматриваем до сих пор. Благодарим, обязательно увидимся еще!

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «За городом и природа»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Хафткул: семь удивительных озёр
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  3. Из Самарканда - в Зарафшанский заповедник (в мини-группе)
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  2. Самое главное
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Некрополь Шахи Зинда
  5. Сиабский Базар
  6. Восточный базар
  7. Обсерватория Улугбека
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в августе 2024
Сейчас в Самарканде в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 338 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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