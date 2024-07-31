скидка
10%
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Хафткул: семь удивительных озёр
На западе Таджикистана, в ущелье реки Шинг, находится природный комплекс Хафткул. Путешествие на комфортабельном транспорте к семи уникальным озёрам
6 авг в 07:00
7 авг в 07:00
375€338 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тюльпаны и горы Самарканда: уникальное путешествие в деревню Ургут
Откройте для себя красоту весенних тюльпанов и живописные Зеравшанские горы в компании местных жителей
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
от €110 за всё до 2 чел.
скидка
40%
3.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Из Самарканда - в Зарафшанский заповедник (в мини-группе)
Среди пейзажей, напоминающих саванну, увидеть оленей и птиц, а также редкие виды растений
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00 и 17:00
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
75€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария31 июля 2024Все просто класс, ребята молодцы, всем рекомендую.
- ТТарас31 июля 2024Замечательная экскурсия. Организатором все грамотно спланировано, учтены все детали. Остается только любоваться природой. Отдельная благодарность гиду Эркину. Эрудированному, дружелюбному и доброму.
- DDMITRY20 июля 2024Мы благодарим нашего гида за гостеприимство, за интересную экскурсию. Посещение Фанских гор и 7 озер оставили незабываемые впечатления Экскурсия на твёрдую оценку 5
- ДДарья2 июля 2024Были на экскурсии 29.06.2024г. Погода была +34, но в горах было достаточно комфортно. Забрали нас с отеля. На первом участке
- ЮЮлия30 июня 2024Гид чудесный, смешной, интересный 😍 Водитель потрясающий, а как готовит, восторг 🤩 Локация - сказка 🪄 Очень классный получился день, внимательное отношение, возможность выбора 🫶 Мне очень понравилось 😊 спасибо 🙏 ☺️✨
- ККирилл27 июня 2024Хотели бы поблагодарить тебя, Аврам, за эту незабываемую экскурсию. Много, где были, как самостоятельно, так и в составах туристических групп. И
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «За городом и природа»
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