читать дальше

вот в первый раз попробовали взять индивидуальную, и поняли, что не ошиблись. От встречи у отеля, интересных разговоров, пикника-сюрприза с фруктами из своего сада и ароматной лепешки из тандыра, до отношения к любым пожеланиям, остановкам в незапланированных местах - все на высоте! Виды фантастические, очень насыщенно и колоритно, кадры и видео пересматриваем до сих пор. Благодарим, обязательно увидимся еще!