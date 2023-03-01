Преодолев живописный горный перевал Тахта Карача, мы попадем в древний Шахрисабз. Оценим роскошный дворец Тамерлана Ак-Сарай и отыщем на портале его послание потомкам: «Если сомневаешься в моем величии, посмотри на мои творения». Кроме того, я покажу вам мечеть с гигантским голубым куполом Кок-Гумбаз и скромный мавзолей шейха Куляла, где покоятся отец Амира Темура и его духовный наставник. Поделюсь связанными с ними историями и легендами.
Мы посетим мемориальный комплекс Дорус-Саодат, где похоронены два сына Тамерлана: Джахангир и Омар-Шейх. Здесь же мы увидим склеп, предназначенный для самого Амира Темура. Я расскажу, почему он веками стоит пустым. Не только историей славен Шахрисабз! Осмотрев его архитектурные достопримечательности, мы отправимся знакомиться с местной кухней. Вы узнаете, что такое тандыр-гушт, умакай-джиз, чалоп — и, по желанию, их попробуете.