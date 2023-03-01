Древний и живописный Шахрисабз

Посетить родину Тамерлана, узнать ее историю и полюбоваться завораживающими пейзажами

Шахрисабз — ровесник Рима и Афин.

Основанный более 2500 лет назад, он запомнится вам цветущими садами и виноградниками, величественными мечетями, дворцами и мавзолеями. Большая часть из них связаны с Тамерланом. Здесь он родился и планировал быть похороненным. Здесь покоятся его отец, сыновья и духовный наставник. Обо всём этом вы услышите на экскурсии!
Древний и живописный Шахрисабз
Древний и живописный Шахрисабз
Древний и живописный Шахрисабз
Древний и живописный Шахрисабз
Древний и живописный Шахрисабз
Древний и живописный Шахрисабз
Древний и живописный Шахрисабз
Древний и живописный Шахрисабз
Древний и живописный Шахрисабз
Древний и живописный Шахрисабз
Древний и живописный Шахрисабз
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Описание

Что вас ожидает

Дворец Ак-Сарай и мавзолей Куляла

Преодолев живописный горный перевал Тахта Карача, мы попадем в древний Шахрисабз. Оценим роскошный дворец Тамерлана Ак-Сарай и отыщем на портале его послание потомкам: «Если сомневаешься в моем величии, посмотри на мои творения». Кроме того, я покажу вам мечеть с гигантским голубым куполом Кок-Гумбаз и скромный мавзолей шейха Куляла, где покоятся отец Амира Темура и его духовный наставник. Поделюсь связанными с ними историями и легендами.

Комплекс Дорус-Саодат и местная кухня

Мы посетим мемориальный комплекс Дорус-Саодат, где похоронены два сына Тамерлана: Джахангир и Омар-Шейх. Здесь же мы увидим склеп, предназначенный для самого Амира Темура. Я расскажу, почему он веками стоит пустым. Не только историей славен Шахрисабз! Осмотрев его архитектурные достопримечательности, мы отправимся знакомиться с местной кухней. Вы узнаете, что такое тандыр-гушт, умакай-джиз, чалоп — и, по желанию, их попробуете.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Транспорт включен в стоимость
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • По запросу я могу организовать экскурсию для большего числа людей. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми🏡ВыездныеНовыеШахрисабз🍀Природа и пейзажи

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