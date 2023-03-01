Шахрисабз — ровесник Рима и Афин. Основанный более 2500 лет назад, он запомнится вам цветущими садами и виноградниками, величественными мечетями, дворцами и мавзолеями. Большая часть из них связаны с Тамерланом. Здесь он родился и планировал быть похороненным. Здесь покоятся его отец, сыновья и духовный наставник. Обо всём этом вы услышите на экскурсии!

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Описание

Что вас ожидает

Дворец Ак-Сарай и мавзолей Куляла

Преодолев живописный горный перевал Тахта Карача, мы попадем в древний Шахрисабз. Оценим роскошный дворец Тамерлана Ак-Сарай и отыщем на портале его послание потомкам: «Если сомневаешься в моем величии, посмотри на мои творения». Кроме того, я покажу вам мечеть с гигантским голубым куполом Кок-Гумбаз и скромный мавзолей шейха Куляла, где покоятся отец Амира Темура и его духовный наставник. Поделюсь связанными с ними историями и легендами.

Комплекс Дорус-Саодат и местная кухня

Мы посетим мемориальный комплекс Дорус-Саодат, где похоронены два сына Тамерлана: Джахангир и Омар-Шейх. Здесь же мы увидим склеп, предназначенный для самого Амира Темура. Я расскажу, почему он веками стоит пустым. Не только историей славен Шахрисабз! Осмотрев его архитектурные достопримечательности, мы отправимся знакомиться с местной кухней. Вы узнаете, что такое тандыр-гушт, умакай-джиз, чалоп — и, по желанию, их попробуете.

Организационные детали