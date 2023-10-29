«Горько!» по-узбекски: посещаем узбекскую свадьбу

«Горько!» по-узбекски

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Ответы на вопросы
Узбекская свадьба — красочное мероприятие, связанное со множеством исторически сложившихся обрядов и традиций, всегда празднуется шумно, пышно и весело. А готовятся к ней фактически с момента рождения: копят деньги и собирают богатое приданое.
«Горько!» по-узбекски: посещаем узбекскую свадьбу
«Горько!» по-узбекски: посещаем узбекскую свадьбу
«Горько!» по-узбекски: посещаем узбекскую свадьбу
«Горько!» по-узбекски: посещаем узбекскую свадьбу
«Горько!» по-узбекски: посещаем узбекскую свадьбу
Ближайшие даты:
29
окт
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
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ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Мы с вами заглянем на вечер молодожен — свадебный банкет в самом его разгаре, который будет проходить в самом красивом месте — туйхоне (в свадебном ресторане). Посмотрим как пышно и с размахом покрыты столы, изобилующие традиционными блюдами.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид и водитель
  • Участие в застолье
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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