«Горько!» по-узбекски
Узбекская свадьба — красочное мероприятие, связанное со множеством исторически сложившихся обрядов и традиций, всегда празднуется шумно, пышно и весело. А готовятся к ней фактически с момента рождения: копят деньги и собирают богатое приданое.
Ближайшие даты:
29
окт
окт
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
ноя
4
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:Мы с вами заглянем на вечер молодожен — свадебный банкет в самом его разгаре, который будет проходить в самом красивом месте — туйхоне (в свадебном ресторане). Посмотрим как пышно и с размахом покрыты столы, изобилующие традиционными блюдами.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Гид и водитель
- Участие в застолье
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие туры из Самарканда
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия по вечернему Самарканду
Посетить важные локации, послушать местные легенды и погрузиться в культуру Узбекистана
от мавзолея Тамерлана
Завтра
31 окт
1 ноя
2 ноя
€10 за человека
Групповая
4 часа
Узбекский плов: готовим и едим
Мастер-класс, ужин и погружение в аутентичный сельский быт в гостях у местных под Самаркандом
на площади Регистан
Завтра
31 окт
1 ноя
2 ноя
€35 за человека
Мини-группа
5 часов
Обзорная экскурсия по Самарканду в мини-группе
Увидеть главное за 5 часов и прикоснуться к местной культуре
у мавзолея Гур-Эмир
Завтра
31 окт
1 ноя
2 ноя
€34 за человека