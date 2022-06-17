Что вас ждет
Это самый популярный тур по Узбекистану - настоящий бестселлер. После изучения информации в интернете, большинство туристов выбирают именно эти города. Если передвигаться со мной на авто, то можно посетить интересные места между этими городами. Если передвигаться на поездах, то так будет быстрее и комфортнее.
Ниже стандартное описание тура. Но пройдёт он ярче описанного, все тонкости специально не указаны, чтобы сохранить интригу.
День 1
Ташкент
Прилёт в Ташкент. Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу. Отдых.
Экскурсия по Ташкенту (будет скорректирована в зависимости от времени прилёта):
- Посещение Мемориала памяти жертв репрессий.
- Обзор ташкентской телебашни.
- Монумент Мужество.
- Старый город. Архитектурный комплекс Хаст-Имам: мавзолей, медресе, мечети. В одном из медресе хранится настоящая реликвия – Коран халифа Усмана.
- Базар Чорсу (самый колоритный базар города).
- Площадь Мустакиллик (Площадь Независимости).
- Театр им. Алишера Навои (обзор).
- Сквер Амира Темура.
- 19:00 Ужин. Ночь в гостинице.
День 2
Ташкент-Бухара
07:15 Трансфер на Центральный ж/д вокзал Ташкента.
08:00 Отправление на скоростном фирменном поезде «Афросиаб» в Бухару (время в пути 3 ч. 50 мин.)
11:50 Прибытие в Бухару. Трансфер в гостиницу. Отдых. Обед.
Экскурсия по Бухаре:
- Мавзолей Саманидов.
- Мавзолей Чашма-Аюб.
- Мечеть Боло-Хауз.
- Арк (резиденция бухарских эмиров).
- Ансамбль Пои-Калон: медресе Мир-Араб, минарет Калян, мечеть Пои-Калон.
- Торговые купола Токи-Заргарон.
- Медресе Улугбека и медресе Абдулазизхана.
- Торговые купола Тельпак-Фурушон.
- Мечеть Магоки-Аттори.
- Ансамбль Ляби-Хауз.
- 19:00 Ужин. Ночь в отеле.
День 3
Бухара-Самарканд
09:00 Поездка за город в мемориальный комплекс суфийского шейха Бахауддина Накшбанди.
Поездка в летнюю резиденцию эмира Бухары Ситораи Мохи Хоса.
Поездка в некрополь Чор-Бакр (усыпальница Джуйбарских шейхов).
13:00-14:00 Обед.
Трансфер на вокзал.
15:50 Отправление на скоростном поезде «Афросиаб» в Самарканд.
17:25 Прибытие в Самарканд. Трансфер в отель.
19:00 Ужин. Свободное время.
День 4
Самарканд
Экскурсия по Самарканду:
- Мавзолей Гур-Эмир (Усыпальница Тимуридов).
- Ансамбль Регистан: Медресе Улугбека, Медресе Шер-Дор, Медресе Тилля-Кари.
- Мечеть Биби-Ханум.
- Сиабский базар.
- Прогулка по жилым кварталам старого города.
- 13:00-14:00 Обед: самаркандский плов.
Продолжение экскурсии:
- Обсерватория Улугбека.
- Музей археологии Афросиаба. Прогулка по развалинам древнего города, уничтоженного Чингисханом.
- Некрополь Шахи-Зинда.
- 19:00 Ужин. Свободное время. Ночь в отеле.
День 5
Самарканд-Ташкент
06:37 Отправление на скоростном поезде «Афросиаб» в Ташкент.
08:47 Прибытие в Ташкент. Трансфер в отель. Свободное время. Шоппинг на базаре Чорсу или можно съездить в горы западного Тянь-Шаня.
День 6
Ташкент
Трансфер в аэропорт. Конец тура.
Важно знать
Обратите внимание! Эта экскурсия индивидуальная — маршрут выстраивается с учетом предпочтений туристов, экскурсию можем начать из Бухары или Самарканда.
В стоимость экскурсии включено:
- все трансферы на комфортабельном седане/микроавтобусе/автобусе,
- проживание в гостиницах (завтрак включён),
- услуги гида,
- ж/д билеты.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- обеды и ужины,
- входные билеты на объекты экскурсий.