Что вас ждет

Это самый популярный тур по Узбекистану - настоящий бестселлер. После изучения информации в интернете, большинство туристов выбирают именно эти города. Если передвигаться со мной на авто, то можно посетить интересные места между этими городами. Если передвигаться на поездах, то так будет быстрее и комфортнее.

Ниже стандартное описание тура. Но пройдёт он ярче описанного, все тонкости специально не указаны, чтобы сохранить интригу.

День 1

Ташкент

Прилёт в Ташкент. Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу. Отдых.

Экскурсия по Ташкенту (будет скорректирована в зависимости от времени прилёта):

Посещение Мемориала памяти жертв репрессий.

Обзор ташкентской телебашни.

Монумент Мужество.

Старый город. Архитектурный комплекс Хаст-Имам: мавзолей, медресе, мечети. В одном из медресе хранится настоящая реликвия – Коран халифа Усмана.

Базар Чорсу (самый колоритный базар города).

Площадь Мустакиллик (Площадь Независимости).

Театр им. Алишера Навои (обзор).

Сквер Амира Темура.

19:00 Ужин. Ночь в гостинице.

День 2

Ташкент-Бухара

07:15 Трансфер на Центральный ж/д вокзал Ташкента.

08:00 Отправление на скоростном фирменном поезде «Афросиаб» в Бухару (время в пути 3 ч. 50 мин.)

11:50 Прибытие в Бухару. Трансфер в гостиницу. Отдых. Обед.

Экскурсия по Бухаре:

Мавзолей Саманидов.

Мавзолей Чашма-Аюб.

Мечеть Боло-Хауз.

Арк (резиденция бухарских эмиров).

Ансамбль Пои-Калон: медресе Мир-Араб, минарет Калян, мечеть Пои-Калон.

Торговые купола Токи-Заргарон.

Медресе Улугбека и медресе Абдулазизхана.

Торговые купола Тельпак-Фурушон.

Мечеть Магоки-Аттори.

Ансамбль Ляби-Хауз.

19:00 Ужин. Ночь в отеле.

День 3

Бухара-Самарканд

09:00 Поездка за город в мемориальный комплекс суфийского шейха Бахауддина Накшбанди.

Поездка в летнюю резиденцию эмира Бухары Ситораи Мохи Хоса.

Поездка в некрополь Чор-Бакр (усыпальница Джуйбарских шейхов).

13:00-14:00 Обед.

Трансфер на вокзал.

15:50 Отправление на скоростном поезде «Афросиаб» в Самарканд.

17:25 Прибытие в Самарканд. Трансфер в отель.

19:00 Ужин. Свободное время.

День 4

Самарканд

Экскурсия по Самарканду:

Мавзолей Гур-Эмир (Усыпальница Тимуридов).

Ансамбль Регистан: Медресе Улугбека, Медресе Шер-Дор, Медресе Тилля-Кари.

Мечеть Биби-Ханум.

Сиабский базар.

Прогулка по жилым кварталам старого города.

13:00-14:00 Обед: самаркандский плов.

Продолжение экскурсии:

Обсерватория Улугбека.

Музей археологии Афросиаба. Прогулка по развалинам древнего города, уничтоженного Чингисханом.

Некрополь Шахи-Зинда.

19:00 Ужин. Свободное время. Ночь в отеле.

День 5

Самарканд-Ташкент

06:37 Отправление на скоростном поезде «Афросиаб» в Ташкент.

08:47 Прибытие в Ташкент. Трансфер в отель. Свободное время. Шоппинг на базаре Чорсу или можно съездить в горы западного Тянь-Шаня.

День 6

Ташкент

Трансфер в аэропорт. Конец тура.

Важно знать

Обратите внимание! Эта экскурсия индивидуальная — маршрут выстраивается с учетом предпочтений туристов, экскурсию можем начать из Бухары или Самарканда.

В стоимость экскурсии включено:

все трансферы на комфортабельном седане/микроавтобусе/автобусе,

проживание в гостиницах (завтрак включён),

услуги гида,

ж/д билеты.

Туристы оплачивают самостоятельно: