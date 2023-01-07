Мария — ваш гид в Самарканде

Добрый день! Меня зовут Мария. Я организатор туров по солнечному Узбекистану. Родилась и выросла я здесь, поэтому, как никто другой, могу рассказать вам увлекательные истории, провести вас по интересным местам и погрузить в местную атмосферу. А главное, могу построить маршрут так, чтобы он охватил всё самое значимое, что есть в нашей стране, а вам не пришлось переплачивать. Я всегда владею актуальной информацией о том, что происходит в Узбекистане и с удовольствием поделюсь с вами хитростями, которыми пользуюсь сама. В туре со мной вы получите поддержку 24/7, проживание в колоритных отелях с удобным расположением, вкусную еду и комфортный транспорт, познавательные мастер-классы и, конечно, хорошее настроение и море эмоций и впечатлений. Вы будете вспоминать наши радушие и теплоту, угощения и красоту архитектуры. Желание приехать к нам снова посетит вас ещё неоднократно!