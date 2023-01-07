Мозаика цвета неба: Самарканд, Хива, Бухара

Полюбоваться узорами и орнаментами, научиться готовить плов и погулять по средневековому городу

Элегантные минареты, купола цвета неба, грандиозные медресе, украшенные изумительными орнаментами — едем погружаться в настоящую восточную сказку! Вы побываете в городах, хранящих память об Александре Македонском и Тамерлане. Ощутите колорит шумных и красочных базаров и научитесь готовить бухарский плов.

Узнаете, как в древности вручную создавали бумагу из шёлка, увидите станки, на которых раньше ткали знаменитые на весь мир ковры, и насладитесь световым шоу на главной площади Самарканда.
Мозаика цвета неба: Самарканд, Хива, Бухара
Мозаика цвета неба: Самарканд, Хива, Бухара
Мозаика цвета неба: Самарканд, Хива, Бухара
Мозаика цвета неба: Самарканд, Хива, Бухара
Мозаика цвета неба: Самарканд, Хива, Бухара
Мозаика цвета неба: Самарканд, Хива, Бухара
Мозаика цвета неба: Самарканд, Хива, Бухара
Ближайшие даты:
20
апр
27
апр
11
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми с 12 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Самарканд, аэропорт, 15:40
Завершение: Хива, аэропорт, 05:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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