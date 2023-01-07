Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми с 12 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Самарканд, аэропорт, 15:40
Завершение: Хива, аэропорт, 05:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Самарканде
Добрый день! Меня зовут Мария. Я организатор туров по солнечному Узбекистану. Родилась и выросла я здесь, поэтому, как никто другой, могу рассказать вам увлекательные истории, провести вас по интересным местам и погрузить в местную атмосферу. А главное, могу построить маршрут так, чтобы он охватил всё самое значимое, что есть в нашей стране, а вам не пришлось переплачивать. Я всегда владею актуальной информацией о том, что происходит в Узбекистане и с удовольствием поделюсь с вами хитростями, которыми пользуюсь сама.
В туре со мной вы получите поддержку 24/7, проживание в колоритных отелях с удобным расположением, вкусную еду и комфортный транспорт, познавательные мастер-классы и, конечно, хорошее настроение и море эмоций и впечатлений. Вы будете вспоминать наши радушие и теплоту, угощения и красоту архитектуры. Желание приехать к нам снова посетит вас ещё неоднократно!