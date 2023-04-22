На один день вы - узбеки

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Ответы на вопросы
Дорогие гости нашего солнечного края, приглашаем вас на необычную экскурсию, в которой вы сможете прожить 24 часа как настоящие узбеки! Вас гостеприимно примут в кишлаке «Мирза боглон» в семье учителя музыки Аликула.

Вместе с домочадцами вы осмотрите сельскохозяйственные угодья, узнаете больше о быте и даже примите участие в совместном приготовлении ужина!
На один день вы - узбеки
На один день вы - узбеки
На один день вы - узбеки
На один день вы - узбеки
На один день вы - узбеки
На один день вы - узбеки
Ближайшие даты:
22
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Вы проведете целый день в кишлаке «Мирза боглон» в семье учителя музыки Аликула как настоящие сельские жители.
В семье учителя Аликула и его супруги Мархабо шестеро детей — 4 сына и 2 дочери. Его дочери замужем, сыновья также женаты. Два сына с семьями и сейчас проживают в доме отца. У Аликула и Мархабо 19 внуков!
В кишлаке «Мирза боглон», в котором вас предстоит провести день, живут земледельцы, которые умело выращивающие лук. Здесь вы сможете посмотреть как доят корову, отведать местный йогурт — «катык» и просто узнать много интересного о быте жителей Самарканда.
Аликул уже много лет преподает музыку в школе. Он сыграет вам на национальных инструментах, исполнит узбекские классические песни.
Наряду с сельским хозяйством его дети открыли в деревне кухню под названием «Биллур». Здесь готовят узбекские национальные блюда — суп, манты и самсу, которые вы сможете попробовать.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание: завтрак, обед и ужин
  • Транспорт от/до отеля
  • Мастер-класс по приготовлению национального блюда на ваш выбор
  • Питьевая вода
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Обязательно возьмите с собой хорошее настроение и, по возможности, конфеты для детей села.
  • Эта экскурсия покажет вам истинную жизнь сельских жителей нашего края. Туалет расположен не в доме, а во дворе
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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