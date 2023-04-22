Дорогие гости нашего солнечного края, приглашаем вас на необычную экскурсию, в которой вы сможете прожить 24 часа как настоящие узбеки! Вас гостеприимно примут в кишлаке «Мирза боглон» в семье учителя музыки Аликула.
Вместе с домочадцами вы осмотрите сельскохозяйственные угодья, узнаете больше о быте и даже примите участие в совместном приготовлении ужина!
Вместе с домочадцами вы осмотрите сельскохозяйственные угодья, узнаете больше о быте и даже примите участие в совместном приготовлении ужина!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Вы проведете целый день в кишлаке «Мирза боглон» в семье учителя музыки Аликула как настоящие сельские жители.
В семье учителя Аликула и его супруги Мархабо шестеро детей — 4 сына и 2 дочери. Его дочери замужем, сыновья также женаты. Два сына с семьями и сейчас проживают в доме отца. У Аликула и Мархабо 19 внуков!
В кишлаке «Мирза боглон», в котором вас предстоит провести день, живут земледельцы, которые умело выращивающие лук. Здесь вы сможете посмотреть как доят корову, отведать местный йогурт — «катык» и просто узнать много интересного о быте жителей Самарканда.
Аликул уже много лет преподает музыку в школе. Он сыграет вам на национальных инструментах, исполнит узбекские классические песни.
Наряду с сельским хозяйством его дети открыли в деревне кухню под названием «Биллур». Здесь готовят узбекские национальные блюда — суп, манты и самсу, которые вы сможете попробовать.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Питание: завтрак, обед и ужин
- Транспорт от/до отеля
- Мастер-класс по приготовлению национального блюда на ваш выбор
- Питьевая вода
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дняБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Обязательно возьмите с собой хорошее настроение и, по возможности, конфеты для детей села.
- Эта экскурсия покажет вам истинную жизнь сельских жителей нашего края. Туалет расположен не в доме, а во дворе
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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