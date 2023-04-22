Что вас ожидает:

Вы проведете целый день в кишлаке «Мирза боглон» в семье учителя музыки Аликула как настоящие сельские жители.

В семье учителя Аликула и его супруги Мархабо шестеро детей — 4 сына и 2 дочери. Его дочери замужем, сыновья также женаты. Два сына с семьями и сейчас проживают в доме отца. У Аликула и Мархабо 19 внуков!

В кишлаке «Мирза боглон», в котором вас предстоит провести день, живут земледельцы, которые умело выращивающие лук. Здесь вы сможете посмотреть как доят корову, отведать местный йогурт — «катык» и просто узнать много интересного о быте жителей Самарканда.

Аликул уже много лет преподает музыку в школе. Он сыграет вам на национальных инструментах, исполнит узбекские классические песни.

Наряду с сельским хозяйством его дети открыли в деревне кухню под названием «Биллур». Здесь готовят узбекские национальные блюда — суп, манты и самсу, которые вы сможете попробовать.