Однодневный тур в Самарканд: Пешеходная экскурсия по впечатляющим местам города
Приглашаю вас в уникальное путешествие на скоростном поезде из Ташкента в Самарканд.
Это однодневный тур в восточную сказку, где вы познакомитесь с великолепной архитектурой, удивительной культурой и древней историей загадочного города на насыщенной обзорной пешеходной экскурсии.
Это однодневный тур в восточную сказку, где вы познакомитесь с великолепной архитектурой, удивительной культурой и древней историей загадочного города на насыщенной обзорной пешеходной экскурсии.
Ближайшие даты:
16
окт
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17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
20
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Мавзолей Гурэмир
- Площадь Регистан
- Мечеть Бибиханым
- Некрополь Шахизинда
- Сиабский базар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Путешествие на скоростном поезде из Ташкента в СамаркандЭто однодневный тур в восточную сказку, где вы познакомитесь с великолепной архитектурой, удивительной культурой и древней историей загадочного города на насыщенной обзорной пешеходной экскурсии.
Что вас ожидает:Вы пройдете по самым интересным и впечатляющим местам Самарканда. Узнаете, как на него повлиял Великий шелковый путь в древние времена, кто нападал на город и разрушал его на протяжении истории и как Самарканд восставал и вновь расцветал. Я расскажу о возрождении города в эпоху Амира Тимура, известного в Европе как Тамерлан, и покажу шедевры архитектуры, построенные в период правления его семьи и дошедшие до наших дней.
Итак, в программе экскурсии:• Площадь Регистан — «визитная карточка» Самарканда, расположенная в самом сердце старого города. Я покажу три величественные здания комплекса, олицетворяющие высшие достижения зодчих средневековья, — медресе Улугбека, медресе Шер Дора и медресе Тилла Кори.
- Мавзолей Гур Эмир — роскошная фамильная усыпальница Тимуридов. Здесь похоронены Амир Тимур, его любимые внуки Мухаммад Султан, Улугбек и другие члены семьи. Я расскажу историю усыпальницы и связанное с ней предание.
- Мечеть Биби-Ханум — вы увидите грандиозную, украшенную изразцами, резным мрамором и росписями мечеть, символ безграничной любви жены Тимура к мужу.
- Некрополь Шахи Зинда — один из самых загадочных архитектурных памятников Самарканда. Вас впечатлит вереница изящных, сверкающих голубыми красками усыпальниц, где захоронены царские особы и знать.
- Сиабский базар — бурлящий восточный рынок, где вы сможете попробовать самаркандские лепешки, сладости и сухофрукты.
каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билеты на поезд
- Услуги гида
- Что не входит
- Входные билеты на памятники
- Питание
- Трансфер
- Место начала и завершения?
- Ташкент южный вокзал
- Когда и сколько длится?
- Когда: каждый деньЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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