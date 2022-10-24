Погружение в восточную сказку: Самарканд, Бухара и Ташкент

Побродить по извилистым улочкам и шумным базарам и почувствовать очарование Востока

Путешествие в Узбекистан — это погружение в совершенно другой мир, восточную сказку, манящую еще с детства и притягивающую своим неповторимым колоритом.

Вы окунетесь в культуру и историю старинных городов, увидите средневековые мечети и минареты, заглянете в мастерские ремесленников и научитесь готовить традиционный узбекский плов.

А еще вас ждет сафари на верблюдах по пустыне, шоппинг на местных базарах и лучшие блюда узбекской кухни!
Погружение в восточную сказку: Самарканд, Бухара и Ташкент
Погружение в восточную сказку: Самарканд, Бухара и Ташкент
Погружение в восточную сказку: Самарканд, Бухара и Ташкент
Погружение в восточную сказку: Самарканд, Бухара и Ташкент
Погружение в восточную сказку: Самарканд, Бухара и Ташкент
Погружение в восточную сказку: Самарканд, Бухара и Ташкент
Погружение в восточную сказку: Самарканд, Бухара и Ташкент
Ближайшие даты:
22
окт
2
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Виза россиянам не нужна, если срок пребывания в стране не превысит 60 дней. Въезд в страну осуществляется по действующему загранпаспорту.

Рекомендуется оформить медицинскую страховку.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Самарканд
Завершение: Ташкент
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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