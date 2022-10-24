Путешествие в Узбекистан — это погружение в совершенно другой мир, восточную сказку, манящую еще с детства и притягивающую своим неповторимым колоритом.



Вы окунетесь в культуру и историю старинных городов, увидите средневековые мечети и минареты, заглянете в мастерские ремесленников и научитесь готовить традиционный узбекский плов.



А еще вас ждет сафари на верблюдах по пустыне, шоппинг на местных базарах и лучшие блюда узбекской кухни!