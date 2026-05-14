Описание экскурсииВитиеватые узоры дворцов, бирюзовые купола, высокие минареты, колоритный базар, необыкновенные традиции и обычаи — всё это приключение в сказочном Самарканде. Вас ждут средневековые центры науки, мавзолей великого Тамерлана, грандиозная мечеть, средневековый некрополь, потерянный город, легендарная обсерватория и еще множество мест, историй и впечатлений. Важная информация: Групповая пешая прогулка по старому городу Входные билеты не включены Встреча у мавзолея Гурэмир гробница Тамерлана
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Гурэмир Гробница Тамерлана
- Площадь Регистан
- Мечеть Бибиханым
- Сиаб базар
- Некрополь Шахизинда
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты/nПитание/nТранспорт/nТрансферы/nЛичные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мавзолей Гур-Эмир, Достопримечательность · Самарканд, улица Аксарай, 1
Завершение: Некрополь Шахизинда
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Групповая пешая прогулка по старому городу
- Входные билеты не включены
- Встреча у мавзолея Гурэмир гробница Тамерлана
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
