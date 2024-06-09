5 дней
Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары
Насладиться танцевальным шоу, побывать в древней обсерватории и посетить «Вечный Город»
Начало: Аэропорт Самарканда, после обеда
15 авг в 08:00
22 авг в 08:00
77 500₽ за человека
7 дней
Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
Полюбоваться Амударьей, погулять по базарам и узнать историю империи Тамерлана
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
23 авг в 14:00
7 сен в 14:00
$699 за человека
5 дней
Все оттенки бирюзы и песка: три города Узбекистана, сафари по пустыне с ночёвкой и мастер-классы
Остановиться в юрте кочевника, поучиться приготовлению плова и гончарному мастерству
Начало: Аэропорт Самарканда, 16:00
10 сен в 16:00
85 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена9 июня 2024Были с мужем в туре "Классический Узбекистан" с гидом Евгенией. Благодаря ее энциклопедическим знаниям и любви к своей стране мы влюбились в Узбекистан и узнали очень много интересного. Однозначно рекомендуем этот тур и гида!!!
- ИИрина7 мая 2024Тур превзошёл все ожидания по всем возможным критериям: непонятные названия достопримечательностей (сперва вызывали сомнения,стоит ли вообще их посещать и зачем
- ТТатьяна15 декабря 2023Узбекистан - красивая страна! Количество архитектурных памятников потрясает! Все мечети, минареты и медресе в прекрасном состоянии. Затейливые узоры везде -
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Все»
Самые популярные туры этой рубрики в Самарканде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Самарканде в августе 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Все" можно забронировать 3 тура от 699 до 85 500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.36 из 5
Туры на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Все», 3 ⭐ отзыва, цены от 699₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь