Все – туры в Самарканде

Найдено 3 тура в категории «Все» в Самарканде на русском языке, цены от 699 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары
На машине
1 отзыв
5 дней
Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары
Насладиться танцевальным шоу, побывать в древней обсерватории и посетить «Вечный Город»
Начало: Аэропорт Самарканда, после обеда
15 авг в 08:00
22 авг в 08:00
77 500 за человека
Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
2 отзыва
7 дней
Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
Полюбоваться Амударьей, погулять по базарам и узнать историю империи Тамерлана
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
23 авг в 14:00
7 сен в 14:00
$699 за человека
Все оттенки бирюзы и песка: три города Узбекистана, сафари по пустыне с ночёвкой и мастер-классы
На автобусе
5 дней
Все оттенки бирюзы и песка: три города Узбекистана, сафари по пустыне с ночёвкой и мастер-классы
Остановиться в юрте кочевника, поучиться приготовлению плова и гончарному мастерству
Начало: Аэропорт Самарканда, 16:00
10 сен в 16:00
85 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    9 июня 2024
    Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
    Были с мужем в туре "Классический Узбекистан" с гидом Евгенией. Благодаря ее энциклопедическим знаниям и любви к своей стране мы влюбились в Узбекистан и узнали очень много интересного. Однозначно рекомендуем этот тур и гида!!!
  • И
    Ирина
    7 мая 2024
    Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары
    Тур превзошёл все ожидания по всем возможным критериям: непонятные названия достопримечательностей (сперва вызывали сомнения,стоит ли вообще их посещать и зачем
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    они в программе)таили в себе море исторических фактов,мифов и красоты (теперь вошли в список любимых мест),гиды - профессионалы и очень симпатичные и интересные люди, отели -явно выше присвоенных им звёзд, не особо любимый до поездки плов оказался удивительно вкусным(как и узбекское вино). Самарканд и Бухара запечатлелись восточной сказкой наяву, местные люди-образец гостеприимства. Возвращаться домой из плюс 30 в майский снег вообще не хотелось. Андрей-замечательный организатор, однозначно,рекомендую довериться и следовать всем его советам! Огромное спасибо!

  • Т
    Татьяна
    15 декабря 2023
    Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
    Узбекистан - красивая страна! Количество архитектурных памятников потрясает! Все мечети, минареты и медресе в прекрасном состоянии. Затейливые узоры везде -
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    на стенах, потолках, колоннах… Двери резные деревянные повсюду. Люди в Узбекистане доброжелательные, всегда готовы помочь. Наш гид Александр хорошо знает историю Узбекистана и других восточных государств и очень интересно рассказывает. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Все»

Самые популярные туры этой рубрики в Самарканде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары
  2. Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
  3. Все оттенки бирюзы и песка: три города Узбекистана, сафари по пустыне с ночёвкой и мастер-классы
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Сиабский Базар
  2. Медресе Кукельдаш
Сколько стоит тур в Самарканде в августе 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Все" можно забронировать 3 тура от 699 до 85 500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.36 из 5
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