Индивидуальная
Арт, стиль, еда: авторский шопинг по Ташкенту
Развеять стереотипы о моде и еде Узбекистана, заглянуть в шоурумы и узнать о молодых дизайнерах
5 мар в 10:30
6 мар в 10:30
от $165 за человека
Индивидуальная
В изумительный Самарканд - на поезде «Шарк» из Ташкента
Окунуться в колорит Востока и изучить наследие одного из древнейших городов мира
Начало: У вокзала в Самарканде
4 мар в 08:30
5 мар в 08:30
$136 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Мастер-класс по приготовлению плова в Ташкенте
Погрузитесь в мир узбекской кухни! Узнайте секреты приготовления плова от мастера и насладитесь уникальным плов-сетом с традиционными угощениями
Начало: У вашего отеля в Ташкенте
Завтра в 10:00
4 мар в 10:00
от $170 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 2 чел.
Восточные сказки: фотосессия в музее-городище «Минг Урик»
Ощутить себя частью мира древней Азии и увезти с собой красивые воспоминания в виде ярких снимков
Начало: Возле музея-городища «Минг Урик»
4 мар в 13:00
5 мар в 13:00
$250 за всё до 2 чел.
