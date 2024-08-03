Что ещё посмотреть – экскурсии в Ташкенте

Найдено 6 экскурсий в категории «Что ещё посмотреть» в Ташкенте на русском языке, цены от €80, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
На машине
скидка
25%
248 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Путешествие по Горному Узбекистану: Воздух, Природа и Панорамы
Приглашаем на уникальное путешествие по Горному Узбекистану. Вас ждут захватывающие панорамы, чистый воздух и уникальные петроглифы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:30
12292 за всё до 4 чел.
Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой
На машине
26 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой
Путешествие к Чимганским горам, озеру Чарвак и курорту Амирсой подарит незабываемые впечатления. Комфортная поездка с гидом и живописные виды ждут вас
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
80 за всё до 4 чел.
Из Ташкента в Самарканд - на скоростном поезде «Афросиаб»
На машине
На поезде
скидка
15%
45 отзывов
10 часов
Индивидуальная
Из Ташкента в Самарканд - на скоростном поезде «Афросиаб»
Провести один день среди достопримечательностей древнего города
Начало: На Северном вокзале Ташкента
Завтра в 07:30
6 авг в 07:30
150128 за человека
Из Ташкента - к величественным Чимганским горам
На машине
скидка
20%
64 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ташкента - к величественным Чимганским горам
Полюбуйтесь великолепной природой Узбекистана: горные курорты, канатная дорога, древние петроглифы и Чарвакское водохранилище. Прекрасный день на свежем воздухе
Начало: У вашего отеля
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
11592 за всё до 4 чел.
Секреты узбекской кухни: гастрономический тур по Ташкенту
На машине
скидка
20%
23 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
Секреты узбекской кухни: от базара Чорсу до лучшего ресторана Ташкента
Приглашаем вас на уникальный гастрономический тур, где вы познакомитесь с традициями узбекской кухни и отведаете легендарный плов
6 авг в 11:00
7 авг в 11:30
от 167134 за человека
Мастер-класс по приготовлению плова в Ташкенте
3 часа
Индивидуальная
до 14 чел.
Мастер-класс по приготовлению плова в Ташкенте
Познакомиться с главным гастрономическим сокровищем Узбекистана и раскрыть его секреты
Начало: У вашего отеля в Ташкенте
6 авг в 11:00
8 авг в 11:00
от 130 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    3 августа 2024
    Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
    Идеальная экскурсия, Рамиль (гид) приехал вовремя, рассказал много интересных фактов о стране, во всех локациях было выделено достаточно времени для прогулок и фото. Также нам помогли решить проблему с обменом денег (это был приятный бонус😉)
    Идеальная экскурсия, Рамиль (гид) приехал вовремя, рассказал много интересных фактов о стране, во всех локациях былоИдеальная экскурсия, Рамиль (гид) приехал вовремя, рассказал много интересных фактов о стране, во всех локациях былоИдеальная экскурсия, Рамиль (гид) приехал вовремя, рассказал много интересных фактов о стране, во всех локациях было
  • Z
    Zaur
    1 августа 2024
    Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой
    Ездили с Рустамом в горы. Хотя сами с Северного Кавказа, бывали в горах Казахстана, но ни на секунду не пожалели,
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    что съездили в эту экскурсию. Во-первых, Рустам очень порядочный человек, интересный и начитанный рассказчик. Во-вторых, красивые виды с вершин Амирсой и Чимган. А купание в прохладной, чистейшей воде озера Чарвак стало отдушиной в жаркий день. Рустам рассказал о жизни простого народа Республики. Приезжая в новое место, всегда интересно, что и как устроено у местных жителей. Ташкент оставил только положительные эмоции от поездки.

  • Е
    Елизавета
    1 августа 2024
    Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой
    Очень красивые места, спасибо 🫰🏼
    Очень красивые места, спасибо 🫰🏼
  • Е
    Елена
    30 июля 2024
    Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой
    Отличная экскурсия по живописным местам близ Ташкента: горы, голубое озеро и восьмивековые деревья! Нам с мужем очень понравилось. День экскурсии
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    выпал на нашу годовщину свадьбу и мы были очень рады отметить её путешествием) Рустам очень приятный, дружелюбный и гостперимный гид. Рекомендую!

  • Д
    Дмитрий
    29 июля 2024
    Из Ташкента в Самарканд - на скоростном поезде «Афросиаб»
    Спасибо большое за яркие впечатления. Экскурсия прошла на высшем уровне. Благодаря четко организованной программе день пролетел незаметно и не утомительно.
  • Е
    Елена
    27 июля 2024
    Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
    Поездка прошла замечательно. Константин встретила у гостиницы на машине, приобрел нам воды в дорогу. Побывали на 2х канатных дорогах, дал
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    время погулять. Показал водохраниище с двух сторон. Заехали посмотрели петроглифы и 400 и 800летние деревья. Во время обеда и полдника деликатно ждал, никуда не подгоняя. Пофотографировал, рассказал много интересной информации.

    Поездка прошла замечательно. Константин встретила у гостиницы на машине, приобрел нам воды в дорогу. Побывали наПоездка прошла замечательно. Константин встретила у гостиницы на машине, приобрел нам воды в дорогу. Побывали наПоездка прошла замечательно. Константин встретила у гостиницы на машине, приобрел нам воды в дорогу. Побывали наПоездка прошла замечательно. Константин встретила у гостиницы на машине, приобрел нам воды в дорогу. Побывали наПоездка прошла замечательно. Константин встретила у гостиницы на машине, приобрел нам воды в дорогу. Побывали наПоездка прошла замечательно. Константин встретила у гостиницы на машине, приобрел нам воды в дорогу. Побывали наПоездка прошла замечательно. Константин встретила у гостиницы на машине, приобрел нам воды в дорогу. Побывали наПоездка прошла замечательно. Константин встретила у гостиницы на машине, приобрел нам воды в дорогу. Побывали на
  • И
    Ирина
    26 июля 2024
    Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
    Отличная экскурсия. Емкая по содержанию. Масса впечатлений, особенно от старой канатки). Думаю, эта экскурсия была лучшей, что мы видели в Ташкенте.
  • i
    ilshat
    22 июля 2024
    Из Ташкента - к величественным Чимганским горам
    Отличные виды, красивые природа, по пути Шерзод рассказалывал про Узбекистан в целом и про Чимган и горы в частности. Нам очень понравилось
  • Ю
    Юлия
    6 июля 2024
    Из Ташкента - к величественным Чимганским горам
    Очень понравилась поездка в горы. Красиво, стоит посетить! Так же нам гид порекомендовал нам блюда в кафе у подножья гор.
  • В
    Василий
    2 июля 2024
    Из Ташкента в Самарканд - на скоростном поезде «Афросиаб»
    Спасибо большое всё прошло просто отлично. Трансфер встреча экскурсия гид локации запомнятся на долго порекомендую своим друзьям да и сам уже знаю куда обращаться. Ещё раз спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Что ещё посмотреть»

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  1. Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня
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  3. Из Ташкента в Самарканд - на скоростном поезде «Афросиаб»
  4. Из Ташкента - к величественным Чимганским горам
  5. Секреты узбекской кухни: гастрономический тур по Ташкенту
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Мечеть Минор
  4. Площадь Независимости
  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в августе 2024
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Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 406 ⭐ отзывов, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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