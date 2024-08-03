А Анастасия Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня Идеальная экскурсия, Рамиль (гид) приехал вовремя, рассказал много интересных фактов о стране, во всех локациях было выделено достаточно времени для прогулок и фото. Также нам помогли решить проблему с обменом денег (это был приятный бонус😉)

Z Zaur Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой читать дальше что съездили в эту экскурсию. Во-первых, Рустам очень порядочный человек, интересный и начитанный рассказчик. Во-вторых, красивые виды с вершин Амирсой и Чимган. А купание в прохладной, чистейшей воде озера Чарвак стало отдушиной в жаркий день. Рустам рассказал о жизни простого народа Республики. Приезжая в новое место, всегда интересно, что и как устроено у местных жителей. Ташкент оставил только положительные эмоции от поездки. Ездили с Рустамом в горы. Хотя сами с Северного Кавказа, бывали в горах Казахстана, но ни на секунду не пожалели,

Е Елизавета Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой Очень красивые места, спасибо 🫰🏼

Е Елена Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой читать дальше выпал на нашу годовщину свадьбу и мы были очень рады отметить её путешествием) Рустам очень приятный, дружелюбный и гостперимный гид. Рекомендую! Отличная экскурсия по живописным местам близ Ташкента: горы, голубое озеро и восьмивековые деревья! Нам с мужем очень понравилось. День экскурсии

Д Дмитрий Из Ташкента в Самарканд - на скоростном поезде «Афросиаб» Спасибо большое за яркие впечатления. Экскурсия прошла на высшем уровне. Благодаря четко организованной программе день пролетел незаметно и не утомительно.

Е Елена Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня читать дальше время погулять. Показал водохраниище с двух сторон. Заехали посмотрели петроглифы и 400 и 800летние деревья. Во время обеда и полдника деликатно ждал, никуда не подгоняя. Пофотографировал, рассказал много интересной информации. Поездка прошла замечательно. Константин встретила у гостиницы на машине, приобрел нам воды в дорогу. Побывали на 2х канатных дорогах, дал

И Ирина Из Ташкента - в горы Западного Тянь-Шаня Отличная экскурсия. Емкая по содержанию. Масса впечатлений, особенно от старой канатки). Думаю, эта экскурсия была лучшей, что мы видели в Ташкенте.

i ilshat Из Ташкента - к величественным Чимганским горам Отличные виды, красивые природа, по пути Шерзод рассказалывал про Узбекистан в целом и про Чимган и горы в частности. Нам очень понравилось

Ю Юлия Из Ташкента - к величественным Чимганским горам Очень понравилась поездка в горы. Красиво, стоит посетить! Так же нам гид порекомендовал нам блюда в кафе у подножья гор.