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Лучший выборПутешествие по Горному Узбекистану: Воздух, Природа и Панорамы
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Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия3 августа 2024Идеальная экскурсия, Рамиль (гид) приехал вовремя, рассказал много интересных фактов о стране, во всех локациях было выделено достаточно времени для прогулок и фото. Также нам помогли решить проблему с обменом денег (это был приятный бонус😉)
- ZZaur1 августа 2024Ездили с Рустамом в горы. Хотя сами с Северного Кавказа, бывали в горах Казахстана, но ни на секунду не пожалели,
- ЕЕлизавета1 августа 2024Очень красивые места, спасибо 🫰🏼
- ЕЕлена30 июля 2024Отличная экскурсия по живописным местам близ Ташкента: горы, голубое озеро и восьмивековые деревья! Нам с мужем очень понравилось. День экскурсии
- ДДмитрий29 июля 2024Спасибо большое за яркие впечатления. Экскурсия прошла на высшем уровне. Благодаря четко организованной программе день пролетел незаметно и не утомительно.
- ЕЕлена27 июля 2024Поездка прошла замечательно. Константин встретила у гостиницы на машине, приобрел нам воды в дорогу. Побывали на 2х канатных дорогах, дал
- ИИрина26 июля 2024Отличная экскурсия. Емкая по содержанию. Масса впечатлений, особенно от старой канатки). Думаю, эта экскурсия была лучшей, что мы видели в Ташкенте.
- iilshat22 июля 2024Отличные виды, красивые природа, по пути Шерзод рассказалывал про Узбекистан в целом и про Чимган и горы в частности. Нам очень понравилось
- ЮЮлия6 июля 2024Очень понравилась поездка в горы. Красиво, стоит посетить! Так же нам гид порекомендовал нам блюда в кафе у подножья гор.
- ВВасилий2 июля 2024Спасибо большое всё прошло просто отлично. Трансфер встреча экскурсия гид локации запомнятся на долго порекомендую своим друзьям да и сам уже знаю куда обращаться. Ещё раз спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Что ещё посмотреть»
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